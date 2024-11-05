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Türkiye Romanya'yı Arıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Romanya ile FIBA elemelerinde karşılaşacak.

05.11.2024 13:17
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Türkiye'nin basketbol üssü Basketbol Gelişim Merkezi, ilk resmi milli maçına Türkiye ile Romanya Kadın Milli Takımları arasındaki FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu mücadelesiyle ev sahipliği yapacak.

Ay-yıldızlı kadın basketbolcular, F Grubu'ndaki 3'üncü maçta 7 Kasım Perşembe günü Romanya ile karşı karşıya gelecek. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Resmi açılışı 29 Eylül'de Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla yapılan basketbol üssü, aynı zamanda ilk resmi milli maça da kapılarını açmış olacak.

Hedef 11'inci kez Avrupa Şampiyonası'na katılmak

Tarihinde 11'inci kez Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedefleyen A Milli Kadın Basketbol Takımı, Türkiye'nin basketbol üssünde Romanya'yı yenerek şampiyona yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

Elemelerde F Grubu'ndaki ilk 2 maçında iç sahada Slovakya'yı 75-40 ve deplasmanda İzlanda'yı 72-65 mağlup eden ve lider durumda bulunan Türkiye, seyircisi önünde çıkacağı maçta bu kez Romanya karşısında galibiyet mücadelesi verecek.

Daha önce 10 kez bu büyük şampiyonada yer alan Türkiye, 2005'ten bu yana bütün Avrupa şampiyonalarına katıldı. Milliler 2011'de gümüş, 2013'te ise bronz madalya elde etti.

Bilet satışları Biletix'te sürüyor

Türkiye-Romanya maçının bilet satışlarına "Biletix"te devam ediliyor.

Karşılaşmanın biletleri, tribünler ve saha içi için 350 lira ile 2 bin lira arasında satılıyor. Loca fiyatları ise 5 bin ile 15 bin lira arasında değişiyor.

Başantrenör Memnun: "Şampiyonaya katılma yolunda çok önemli"

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, maçın önemini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Romanya ile oynayacağımız maç, Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok önemli. Bununla birlikte Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak ilk resmi milli maç özelliğini de taşıyor. Bu tarihi günde tek hedefimiz bu karşılaşmayı kazanmak, bunun için bütün halkımızı yanımızda görmek ve destekleriyle zafer kazanmak istiyoruz."

Milli Takımlar Direktörü Kartaltepe: "Sporseverleri Potanın Perilerini desteklemeye bekliyoruz"

Kadın Milli Takımlar Direktörü Nilay Kartaltepe, basketbol ailesi olarak büyük bir heyecanla perşembe günü, milli takımların yeni evi Basketbol Gelişim Merkezi'nde Romanya ile oynanacak Avrupa Şampiyonası eleme maçını beklediklerini dile getirerek, "Tüm sporseverleri bu tarihi maçta 'Potanın Perilerini desteklemek ve Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak ilk milli maçın heyecanına ortak olmak için tribünlere bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Milli Takım Menajeri Yasemin Horasan ise Avrupa Şampiyonası'na katılma hedefiyle yola devam ettiklerini aktararak, "Perşembe akşamı, atmosferiyle bizleri çok heyecanlandıran ve resmi olarak ilk defa milli maça ev sahipliği yapacak olan Basketbol Gelişim Merkezi'nde Romanya ile oynayacağımız çok önemli maçımıza herkesi bekliyoruz. Desteğiniz bizim için çok önemli." dedi.

Milli basketbolcu Olcay Çakır Turgut da grubu en iyi şekilde tamamlayıp şampiyonaya katılmayı hedeflediklerini belirterek, "Perşembe günü, Basketbol Gelişim Merkezi'nde sizlerin de desteğiyle muhteşem bir atmosferde Romanya maçını kazanıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğimizden eminim. Sizlerin desteği bizim için çok kıymetli." şeklinde ifadelerle basketbolseverleri tribünlere çağırdı.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Basketbol, Etkinlik, Politika, Romanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

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