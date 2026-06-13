Türkiye Şampiyonada Madalya Yağmuru

Türkiye, Brezilya'da düzenlenen Dünya Üniversiteler Combat Sporları Şampiyonası'nı wushuda 14, güreşte 12, karate ve muaythai branşlarında 8 madalyayla tamamladı.

Üniversite Sporları Federasyonunun açıklamasına göre Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonunun (FISU) organize ettiği şampiyona başkent Brasilia'da gerçekleştirildi.

Üniversite öğrencisi milli sporcular, wushu branşında 6 altın, 8 gümüş madalyayla muaythaide ise 4 altın, 1 gümüş, 3 bronzla takım halinde birinci sırada yer aldı.

Ay-yıldızlılar, güreşte, 5 altın, 5 gümüş ve 2 bronzla karatede ise 3 altın, 5 bronzla takım halinde ikinci oldu.

Milliler, genel klasmanda altın ve toplam madalya sıralamalarında da kürsünün en üst basamağına çıkmayı başardı.