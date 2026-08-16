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Türkiye Şampiyonlukla Döndü

Türkiye Şampiyonlukla Döndü
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Türkiye, BMU Avrupa Pist Şampiyonası'nda takımlar klasmanında birinci oldu. Bulgaristan ikinci.

Türkiye, İstanbul Park'ta düzenlenen Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Pist Şampiyonası'nda takımlar klasmanında birinci oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen BMU Avrupa ve Türkiye Pist Şampiyonalarında 145 sporcu mücadele etti.

Organizasyonda Türkiye, takımlar klasmanında zirvede yer aldı. Bulgaristan ikinci, Yunanistan ise üçüncü sırayı aldı.

Şampiyonada milli sporcular birçok kategoride podyuma çıkma başarısı gösterdi.

Kaynak: AA

Avrupa Pist Şampiyonası, İstanbul Park, Bulgaristan, Motosiklet, Türkiye, Spor, Son Dakika

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