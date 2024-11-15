Türkiye Şampiyonu Atlet Tuana Akgün, Söke Belediyespor\'a Katıldı

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Türkiye şampiyonu atlet Tuana Akgün, Söke Belediyespor ailesine katıldı. Başarılı sporcu ve ailesi, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan tarafından makamında ağırlandı.

Tuana Akgün, atletizmde Türkiye Çoklu Branşlar Salon Şampiyonası U18 Pentatlon, Türkiye Şampiyonası U18 Pentatlon ve U20 Türkiye Şampiyonası Heptatlon kategorilerinde Türkiye şampiyonlukları elde etti. Başarılı sporcu, artık Söke Belediyespor'un lisanslı sporcusu olarak başarılarına yenilerini eklemek için mücadele edecek.

Başkan Dr. Mustafa İberya Arıkan, Akgün'ün Söke Belediyespor bünyesine katılmasından duyduğu mutluluğu ifade ederek, Ocak 2025'te başlayacak Türkiye Salon Şampiyonası'nda kendisine başarılar diledi. Başkan Arıkan, "Tuana'nın azmi ve başarıları bizler için gurur kaynağı. Söke Belediyespor olarak ona her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Şampiyon sporcu Tuana Akgün, Söke Belediyespor'un desteğiyle yeni zaferler için çalışmalarına hız kesmeden devam edecek. - AYDIN