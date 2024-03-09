Türkiye Şampiyonu Genç Boksör Yağmur Baltacı, Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu Hedefliyor

Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedefiyle yumruk sallayan Türkiye şampiyonu genç boksör Yağmur Baltacı, çalışmalarını sürdürüyor.
Kırıkkale Ada Boks Spor Kulübü sporcusu 18 yaşındaki Yağmur Baltacı, 2022'de Karabük'te düzenlenen Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 50 kiloda, bu yıl da Mersin'de gerçekleştirilen Gençler Türkiye Ferdi Şampiyonası'nda 48 kiloda şampiyon oldu.
Lise son sınıf öğrencisi Yağmur Baltacı, AA muhabirine, 3 yıldır boks yaptığını söyledi.
Babasının tavsiyesi üzerine boksa başladığını ve hevesinin giderek arttığını anlatan Baltacı, Türkiye şampiyonalarında iki birincilik elde ettiğini belirtti.
"Olimpiyatlara katılmak istiyorum"
Hırvatistan'da 2-15 Nisan arasında düzenlenecek Genç Erkek ve Kadınlar Avrupa Şampiyonası için hafta sonu milli takım kampına gideceğini dile getiren Baltacı, "Burada hazırlıkları tamamlayacağım ve ülkemi temsil edeceğim. Bundan sonraki hedeflerim, Avrupa ve dünya şampiyonasında inşallah başarılar elde ederek ülkemiz adına derece getirmek." diye konuştu.
Antrenör Adnan Güvenç: "Hedefimiz önce Avrupa ardından da dünya şampiyonluğu"
Antrenör Adnan Güvenç de Yağmur'un boksu çok sevdiğini, antrenmanlara severek geldiğini ve aksatmadığını kaydetti.
Haftanın 6 günü çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Güvenç, "Spora yeni başlayan çocuklar için haftada 3 gün çalışıyoruz ama müsabakaya hazırlık dönemlerinde sabah koşu, akşam teknik ve taktik antrenmanları olmak üzere haftanın 6 günü çalışıyoruz. Bir gün dinlenme vererek yoğun bir tempoda hazırlanıyoruz. İnşallah hedefimiz önce Avrupa ardından da dünya şampiyonluğu. Hem kendi hayatını kurtaracak hem de diğer sporculara örnek olacak şekilde dereceler yapmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Güvenç, 2011 ve 2012 yıllarında Avrupa ve dünya şampiyonalarında milli takımda görev aldığını sözlerine ekledi.
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