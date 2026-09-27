Türkiye, Semerkant'taki satranç olimpiyatını genel 13'üncü, kadınlarda 11'inci bitirdi - Son Dakika
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Türkiye, Semerkant'taki satranç olimpiyatını genel 13'üncü, kadınlarda 11'inci bitirdi

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46. FIDE Satranç Olimpiyatı, Özbekistan'ın Semerkant kentinde tamamlandı. Türkiye Satranç Federasyonuna göre milliler genel kategoride 13'üncü, kadınlarda 11'inci oldu; açık ve kadınlar kategorilerinde mücadele eden milliler, organizasyonu bu derecelerle bitirdi.

Özbekistan'da düzenlenen 46. FIDE Satranç Olimpiyatı sona erdi.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Semerkant kentindeki olimpiyatı genel kategoride 13'üncü, kadınlarda ise 11'inci sırada tamamladı.

Organizasyonda milli takımı açık kategoride GM Yağız Kaan Erdoğmuş, GM Ediz Gürel, GM Işık Can, GM Vahap Şanal ve GM Emre Can, kadınlar kategorisinde IM Ekaterina Atalık, WIM Gülenay Aydın, WIM Sıla Çağlar, WFM Ceren Tırpan ve WFM Beren Kalyoncu temsil etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Türkiye, Semerkant'taki satranç olimpiyatını genel 13'üncü, kadınlarda 11'inci bitirdi - Son Dakika
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