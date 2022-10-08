Frutti Extra Bursaspor - Türk Telekom: 79-63 - Son Dakika
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Frutti Extra Bursaspor - Türk Telekom: 79-63

08.10.2022 20:00
Frutti Extra Bursaspor - Türk Telekom: 79-63

SALON: Nilüfer TofaşHAKEMLER: Zafer Yılmaz, Ayşenur Yazıcıoğlu, Umut ÖzgünFRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Yiğitcan Saybir, Derek Ryan Needham 21, Ömer Utku Al 2, Onuralp Bitim 21, Zachary Auguste 10, David John Dudzunski 12, Anthoney Charles 3, Ahmet Düverioğlu 10TÜRK TELEKOM: Boran Güler, Mehmet...

SALON: Nilüfer Tofaş

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Ayşenur Yazıcıoğlu, Umut Özgün

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Yiğitcan Saybir, Derek Ryan Needham 21, Ömer Utku Al 2, Onuralp Bitim 21, Zachary Auguste 10, David John Dudzunski 12, Anthoney Charles 3, Ahmet Düverioğlu 10TÜRK TELEKOM: Boran Güler, Mehmet Yağmur, Rıdvan Öncel 6, Berk Demir 9, Mevlüt Melih Doğan, Holdyn Jerian Grant 9, Alihan Demir, Erkan Yılmaz, Nathan Michael Sestina 4, Axel Bouteille 19, Tyrique Daniel Jones 16

1'İNCİ PERİYOT: 22-20DEVRE: 43-373'ÜNCÜ PERİYOT: 60-55

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2'nci haftasında Frutti Extra Bursaspor sahasında ağırladığı Türk Telekom'u 79-63 mağlup etti.

Tempolu başlayan mücadelede Türk Telekom dışarıdan bulduğu basketlerle üstünlük kurmaya çalışırken, Frutti Extra Bursaspor, sahneye çıkan Needham ve Onuralp Bitim ile rakibine karşılık verdi. Son 7 saniyeye 20-20 girilirken, son hücumda Dudzunski yapılan faulü sayıya çevirince yeşil beyazlılar ilk periyodu 22-20 önde kapadı.2'nci çeyreğin ilk basketi Antnoney Charles'ten geldi. 13'üncü dakikada Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim ve Auguste'nin basketleriyle 28-24 önde geçti. Ev sahibi takım, top kayıpları yapmaya başlayınca 2'nci periyodun son 5 dakikasına 30-27  skorla girildi. Son 3 dakika kala Dudzunski'nin üçlüğüyle fark ilk kez 8 sayıya çıktı 37-29. İlk yarının bitmesine 1 dakika kala Ahmet Düverioğlu'nun basketiyle fark çift haneye çıktı 41-31. Türk Telekom Grant ile basketler buldu ve 2'nci çeyrek 43-37 skorla bitti.3'ncü periyoda etkili giren takım Türk Telekom oldu. Ancak Onuralp Bitim ve Needham'ın basketleriyle periyodun bitmesine 8 dakika kala  skor 48-39'a geldi. Bu bölümden sonra Frutti Extra Bursaspor'un üst üste top kayıpları ve isabetsiz atışlarını değerlendiren Türk Telekom farkı eritti ve 3'üncü periyodun bitmesine 6 dakika kala skoru 48-46'ya getirdi. Onuralp'in smaç basketiyle toparlanan Frutti Extra Bursaspor, yine Onuralp'in çeyreğin bitmesine 2 dakika kala 3'lüğüyle farkı yeniden 10 sayıya çıkardı 58-48. Ev sahibinin üst üste top kayıpları nedeniyle son 30 saniyede fark 3'e düşerken, Dudzunski'nin basketiyle Frutti Extra Bursaspor final bölümüne 60-55 önde girdi.

Son periyoda Frutti Extra Bursaspor, Dudzunski'nin üst üste iki basketiyle başladı. Maçın bitmesine 8 dakika kala Berk Demir ve Türk Telekom bencine üst üste teknik fauller geldi ve Semih Erden'in tribünlerle karşılıklı atışmasıyla oyun durduruldu. Yaklaşık 3 dakikalık duraklamanın ardından Onuralp Bitim'in üçlüğüyle Frutti Extra Bursaspor skoru 70-59'a getirdi. Son 3 dakikaya girilirken Needham'ın basketiyle fark 13'e çıktı 74-61. Son dakikada Derek Needham'ın adeta maçı bitiren üçlüğü geldi ve Frutti Extra Bursaspor mücadeleyi 79-63 kazanarak üst üste ikinci galibiyetini aldı.


- Bursa
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Kaynak: DHA

Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim, Türk Telekom, Needham, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor - Türk Telekom: 79-63 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Frutti Extra Bursaspor - Türk Telekom: 79-63 - Son Dakika
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