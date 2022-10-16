Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker

Anadolu Efes: Micic 22, Egehan Arna, Beaubois 23, Dunston 9, Pleiss 7, Buğrahan Tuncer 11, Clyburn 12, Egemen Güven, Doğuş Balbay, Erten Gazi 4, Karahan Tuan Efeoğlu

Darüşşafaka: McCullough 16, Doğuş Özdemiroğlu 8, Can Korkmaz, Olaseni 10, Osman Ercani 9, Starks 15, Yeboah 9, Kılıçarslan Şenkahya 2, Hakan Sayılı 7, Canberk Kuş 2, Eray Büyükcangaz

1. Periyot: 22-20

Devre: 41-43

3. Periyot: 64-60

Diskalifiye: 39.20 Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı 88-78 yendi.

Anadolu Efes bu sonuçla ligde 3'te 3 yaparken, Darüşşafaka ise 2. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlere sahne olan maçın ilk periyodu 22-20 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle sona erdi. Maçtaki çekişme ikinci çeyrekte de devam ederken, Darüşşafaka soyunma odasına 43-41 önde gitti. Maçın ilk yarısında Darüşşafaka, McCullough, Doğuş Özdemiroğlu ve Ercan Osmani ile etkili olurken, Anadolu Efes, Micic ve Buğrahan Tuncer ile karşılık verdi.

Maçın üçüncü periyodunda uzun oyuncuları Pleiss ve Dunston'ın da devreye girmesiyle üstünlüğü ele geçiren Anadolu Efes, soy çeyreğe 64-60 önde girdi. Son periyotta Beaubois ve Clyburn'ün etkili performansıyla oyunun kontrolünü ele geçiren Anadolu Efes, 36. dakikada farkı 10 sayıya (77-67) çıkardı. Darüşşafaka, Starks'ın üst üste kaydettiği basketlerle oyuna ortak olmaya çalışırken, rakibinin dönüş yapmasına izin vermeyen Anadolu Efes salondan 88-78 galip ayrıldı.

Ergin Ataman diskalifiye edildi

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, aldığı iki teknik faul sonrası diskalifiye edildi.

Karşılaşmada ilk teknik faulünü ilk periyodun son dakikasında alan tecrübeli teknik adama, ikinci teknik faul ise ilk yarının bitimine 1 dakika 15 saniye kala çalındı.

Ataman, ikinci teknik faulden sonra sahaya girerek hakemlere tek tek söylendikten sonra soyunma odasına gitti.