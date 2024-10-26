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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon: ENKAHakemler: Alper Altuğ Köselerli, Alper Özgök, Tolga AkkuşoğluAliağa Petkimspor: Russell 5, Tyree 27, Yavuz Gültekin 5, Aldridge 6, Echenique 13, Van Beck 6, Wright 4, Murat Kuntker 2, Troy Selim Şav 9, Karahan Tuan Efeoğlu 2, WilliamsAnadolu Efes: Doğuş Özdemiroğlu 11, Thompson 9,...

26.10.2024 18:47
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Salon: ENKA

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu

Aliağa Petkimspor: Russell 5, Tyree 27, Yavuz Gültekin 5, Aldridge 6, Echenique 13, Van Beck 6, Wright 4, Murat Kuntker 2, Troy Selim Şav 9, Karahan Tuan Efeoğlu 2, Williams

Anadolu Efes: Doğuş Özdemiroğlu 11, Thompson 9, Nwora 35, Ercan Osmani 2, Poirier 9, Beaubois, Rıdvan Öncel, Oturu 8, Erkan Yılmaz, Willis 8, Johnson 3

1. Periyot: 19-24

Devre: 43-47

3. Periyot: 56-69

5 faulle çıkan: 39.00 Echenique (Aliağa Petkimspor)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 85-79 yendi.

Karşılaşmaya daha etkili başlayan Aliağa Petkimspor, 4. dakikada Tyree'nin 3 sayılık basketiyle 7 sayılık üstünlük yakaladı: 11-4. Nwora ile etkili olan ve 8. dakikada 15-13 üstünlük kuran Anadolu Efes, periyodu 24-19 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında farkı 7 sayıya (29-22) yükselten rakibi karşısında Van Beck'le sayılar bulan Aliağa Petkimspor, 15. dakikada tekrar öne geçti: 35-32. Anadolu Efes, üstünlüğü tekrar ele geçirdiği devreyi 47-43 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta farkı 16 sayıya (69-53) kadar yükselten Anadolu Efes, periyodu 69-56 üstün bitirdi.

Son periyoda 7-0'lık seriyle başlayan ev sahibi ekip, bitime 1 dakika 24 saniye kala Tyree'nin faul atışından bulduğu sayılarla farkı 2 sayıya kadar indirdi: 78-80. Rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Anadolu Efes, müsabakadan 85-79 galip ayrıldı.

İki takım basketbolcuları müsabakadan önce "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun" yazılı pankart açtı ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA

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