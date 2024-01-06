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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 18. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 18. Hafta Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftasında oynanan 4 maçın sonuçları açıklandı. Esenler Erokspor-Semt77 Yalovaspor maçı 89-104, MKE Ankaragücü İkon Menkul-Mersin Büyükşehir Belediyesi maçı 67-92, Konyaspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka maçı 74-81, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor maçı ise 84-75 sonuçlandı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 18. Hafta Sonuçları
06.01.2024 - 20:57,
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftasına 4 maçla devam edildi.

Müsabakaların sonuçları şöyle:

Esenler Erokspor-Semt77 Yalovaspor: 89-104

MKE Ankaragücü İkon Menkul- Mersin Büyükşehir Belediyesi: 67-92

Konyaspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 74-81

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor: 84-75

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 18. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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