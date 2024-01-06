Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 18. Hafta Sonuçları

19:44 •
72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı•
17:46 • •
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftasına 4 maçla devam edildi.
Müsabakaların sonuçları şöyle:
Esenler Erokspor-Semt77 Yalovaspor: 89-104
MKE Ankaragücü İkon Menkul- Mersin Büyükşehir Belediyesi: 67-92
Konyaspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 74-81
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor: 84-75
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