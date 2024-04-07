Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 32. Hafta Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 32. haftasına 3 maçla devam edildi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Kapaklıspor-Semt77 Yalovaspor: 75-114
Konyaspor-Pizza Lazza Haremspor: 81-85
MKE Ankaragücü İkon Menkul-Çayırova Belediyesi: 88-73
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Turkcell Süper Kupa bugün saat 21.30'da 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet de karşılaşma için maçın oynanacağı stada geldi. İstanbukdına geldi. GAP Havalimanı'ndan takım otobüsüne binen Fenerbahçe kafilesi daha sonra kent merkezine gelerek stada geçti. - ŞANLIURFA
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Trendyol 1. Lig'de kazandıkları şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada, Süper Lig'de oynama cesaretleri olduğuna vurgu yaparak, 'Bugün bunu bütün Türkiye'ye gösterdik. Çok önemli camiaların önünde lige çıktık. Süper Lig'e renk katacağımıza düşünüyorum. Bize inansınlar, bize ön yargı ile bakmasınlar' dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Olaylı Trabzonspor maçında yaşananlara da değinen Koç, konuşması sırasında masaya vurarak, "Devlet bize hesap verecek" dedi.
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