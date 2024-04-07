Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 32. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 32. Hafta Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 32. haftasında oynanan 3 maçın sonuçları açıklandı. Kapaklıspor-Semt77 Yalovaspor maçı 75-114, Konyaspor-Pizza Lazza Haremspor maçı 81-85, MKE Ankaragücü İkon Menkul-Çayırova Belediyesi maçı ise 88-73 sonuçlandı.

07.04.2024 20:23  Güncelleme: 20:24
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 32. haftasına 3 maçla devam edildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kapaklıspor-Semt77 Yalovaspor: 75-114

Konyaspor-Pizza Lazza Haremspor: 81-85

MKE Ankaragücü İkon Menkul-Çayırova Belediyesi: 88-73

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 32. Hafta Sonuçları - Son Dakika

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