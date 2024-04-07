Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 32. Hafta Sonuçları

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan: Süper Lig'e renk katacağız

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Trendyol 1. Lig'de kazandıkları şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada, Süper Lig'de oynama cesaretleri olduğuna vurgu yaparak, 'Bugün bunu bütün Türkiye'ye gösterdik. Çok önemli camiaların önünde lige çıktık. Süper Lig'e renk katacağımıza düşünüyorum. Bize inansınlar, bize ön yargı ile bakmasınlar' dedi.