Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 29. Hafta Maç Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 29. haftasına 4 maçla devam edildi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Sigortam.net-Çayırova Belediyesi: 83-73
Semt 77 Yalovaspor- Konyaspor: 70-67
Bornova Belediyesi Karşıyaka-Pizza Lazza Haremspor: 81-74
OGM Ormanspor-Kapaklıspor: 97-86
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La Liga'da Osasuna deplasmanından 4-2'lik galibiyetle ayrılan Real Madrid, liderliğini devam ettirdi. Arda Güler'in son dakikalarda direğe takılan şutuyla yakaladığı gol fırsatı ise sonuç vermedi.
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Mislav Orsic, yarın oynanacak Fenerbahçe maçında kazanmayı umduğunu belirtti. Orsic, geçen yıl yaşadığı sakatlık sonrası takıma geri dönmekten mutluluk duyduğunu ve hedeflerine ulaşmak için takıma yardımcı olmayı umduğunu ifade etti.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde karşılaştığı Pınar Karşıyaka'ya 98-97'lik skorla mağlup oldu. Maçın sonucunda Pınar Karşıyaka, 1 sayı farkla galip geldi.
Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, ülkemizde futbolun sahada oynanan oyunu içerideki futbolcuların belirlemesi gerektiğini söyledi. Dalcı, hakem kararlarını eleştirerek, maçı yöneten ve VAR'daki hakemlerin skorun bu şekilde bitmesinin nedeni olduğunu düşündüğünü ifade etti.
Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u konuk ettiği maça son maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Fernando Santos, oyuncuların performansını değerlendirerek kadroda değişiklikler yaptı. Ayrıca, Beşiktaşlı futbolcular epilepsi hastalarına destek olmak amacıyla mor gözlüklerle sahaya çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Y. Adana Demirspor, Sivasspor'u konuk ediyor.
Trendyol 1.Lig takımlarından Bandırmaspor, evinde Eyüpspor'a 3-2 mağlup olduktan sonra Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, takımın play-off hedefine odaklanması için yeni bir enerjiye ihtiyaç duyulduğu belirtildi ve Eroğlu'nun yönetim kuruluna yardımcı olmak adına vedaya hazır olduğu ifade edildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor maçında son oynadıkları Gaziantep FK müsabakasının 11'ine göre kadroda 4 değişiklik yaptı. Jonas Svensson, Joa Worrall, Emrecan Terzi ve Daniel Amartey'e görev veren Santos, Onur Bulut, Necip Uysal, Arthur Masuaku ve Al-Musrati'nin yerine bu oyuncuları sahaya sürdü.
Voleybol KFC Kadınlar 1. Ligi Final Etabı'nın ikinci gününde Aras Kargo ve Bahçelievler Belediyespor, müsabakaları kazanarak Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkmayı garantiledi. Aras Kargo İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerken, Bahçelievler Belediyespor da Bodrum Belediyesi Bodrum Spor'u aynı skorla mağlup etti. Gelecek sezon Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan takımlar, final etabının ikinci gününde başarılı performans sergiledi.
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