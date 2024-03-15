Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 29. haftası başladı - Son Dakika
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 29. haftası başladı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi\'nin 29. haftası başladı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 29. haftası yapılan tek maçla başladı.

15.03.2024 21:49
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 29. haftası yapılan tek maçla başladı.

Haftanın açılış gününde Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda Finalspor'u konuk etti. Müsabakayı ev sahibi ekip 78-72 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 29. haftası başladı - Son Dakika

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