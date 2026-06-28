Türkiye, Slovenya'yı Farkla Geçti - Son Dakika
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Türkiye, Slovenya'yı Farkla Geçti

28.06.2026 22:51
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FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Türkiye, Slovenya'yı 87-66 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.

FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Türkiye, Slovenya'yı 87-66 mağlup ederek turnuvadaki ikinci galibiyetini elde etti.

İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmada ilk çeyreği 21-18, ilk yarıyı 40-36 önde tamamlayan ay-yıldızlı ekip, üçüncü çeyreği de 63-50 üstün geçti. Son periyotta farkı daha da açan Türkiye, parkeden 87-66'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla C Grubu'nda 2'de 2 yapan Türkiye, üçüncü maçında 30 Haziran Salı günü Porto Riko ile karşı karşıya gelecek. Slovenya ise gruptaki ikinci yenilgisini aldı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve federasyon yönetim kurulu üyeleri de tribünden takip etti.

Kaynak: DHA

Slovenya, Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Slovenya'yı Farkla Geçti - Son Dakika

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