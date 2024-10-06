Türkiye Süpermoto Şampiyonası Sezon Finali Uşak\'ta Yapıldı

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Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda sezonun final yarışları Uşak'ta yapıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) yarış takviminde yer alan Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 5. ayak final yarışları, bin 370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde yapıldı. Motor sporlarının en keskin virajlarında çekişmeli mücadelelerinin yaşandığı Süpermoto yarışlarında izleyenlerin heyecana ortak olduğu görüldü. Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 5. ayak final ayağında Süpermoto Open, Süpermoto Senior, Süpermoto S3, Gençler 85cc, 65cc 50cc ve 50cc mini sınıflarında sporcular mücadele etti.

Kategorilerinde dereceye giren yarışmacılara İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacı Tevfik Özdemir, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve protokol üyeleri tarafından kupaları verildi.

Öte yandan, Süpermoto açık kategorisinde Adem Işık, süper moto S3 kategorisinde İbrahim Taşhan, 85cc gençlerde Refia Sarıay, 65cc'de Berkay Sarıay, 50cc'de Zayn Sofuoğlu ve 50 cc mini kategorisinde ise Ali Tok sezonu şampiyon olarak tamamladı. - UŞAK