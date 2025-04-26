Türkiye Süpermoto Şampiyonası Uşak\'ta Başladı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın birinci ayak yarışları Uşak'ta başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) yarış takviminde yer alan Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın birinci ayak yarışı, bin 370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde başladı.

Şampiyonun Birinci Ayağında Süpermoto Open, Süpermoto Senior, Süpermoto S3, Süpermoto gençler 85 cc ve Süpermoto minikler 65 cc ve 50 cc sınıflarında yarışların düzenlendiği organizasyonda 42 sporcu mücadele etti.

Birbirinden değişik ve hızlı viraj alma teknikleriyle sporcuların yeteneklerini ön plana çıkaran yarışlar, seyircilere adrenalin dolu bir gün yaşadı. Teknik kontrollerin ardından serbest ve sıralama antrenmanlarıyla start alan yarışlar yarın devam edecek.

Öte yandan, Türkiye'de ilk kez düzenlenen ve 9 sporcunun katıldığı Uluslararası Motosiklet Federasyonu'nun (FIM) desteklediği FIM MiniGP Dünya Serisi Türkiye Süpermoto Şampiyonası ile birlikte Uşak'ta düzenlendi. - UŞAK