Türkiye Tekvando'da Zirvede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Tekvando'da Zirvede

Türkiye Tekvando\'da Zirvede
14.05.2026 22:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadın ve Paralimpik Tekvando Milli Takımları, 2026 Avrupa Şampiyonası'nda zafer elde etti.

KADIN Tekvando Milli Takımı, 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda zirvede yer aldı. Paralimpik Tekvando Milli Takımı ise 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda hem genel hem erkekler hem de kadınlarda Avrupa şampiyonu oldu.

Kadın Tekvando Milli Takımı, 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Milli takım şampiyonayı, 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı ve Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Merve Dinçel Kavurat ile Elif Sude Akgül altın, Emine Göğebakan ile Sude Yaren Uzunçavdar gümüş, Hatice Kübra İlgün ve Nafia Kuş Aydın ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Paralimpik Tekvando Milli Takımı ise hem genel hem erkekler hem de kadınlarda Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye, para tekvandoda genel klasmanda Almanya'da 3 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 14 madalya alarak Avrupa'nın zirvesine 2022 ve 2024'ten sonra üst üste 3'üncü defa yerleşti.

Paralimpikte madalya kazanan isimler şu şekilde:

"Mahmut Bozteke (Erkekler 63 kilo), Yusuf Yünaçtı (Erkekler 70 kilo), Gamze Özcan (Kadınlar 57 kilo) altın, Nurcihan Ekinci Gül (Kadınlar 47 kilo), (Kadınlar Meryem Betül Çavdar (Kadınlar 52 kilo) gümüş madalya, Büşra Emire (Kadınlar 47 kilo), Tuana Çelik (Kadınlar 57 kilo), Zehra Orhan (Kadınlar 65 kilo), Fatma Nur Yoldaş (Kadınlar +65 kilo), Ali Can Özcan (Erkekler 58 kilo), Hamza Tarhan (Erkekler 58 kilo), Emre Bulgur (Erkekler 80 kilo), Adem Arda Özkul (Erkekler +80 kilo) ve Osman Ertürk (Erkekler +80 kilo)"

Türkiye, 1976 yılından bu yana yapılan Avrupa şampiyonalarında toplamda 66 altın madalyaya ulaşarak zirveye yerleşti. Toplamda 64 madalyada kalan İspanya'yı geride bırakan Türkiye, bu alanda da da zirvede yer aldı.

TÜRKİYE, ALMANYA'DAN 22 MADALYAYLA DÖNDÜ

2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 8, 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda ise 14 madalya alan milli sporcular, aldıkları altın madalyalarla 5 kez İstiklal Marşı'nı dinletmeyi başardı.

ERİK DALI OYNAYARAK KUTLADILAR

Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda üst üste 3'üncü kez Avrupa şampiyonu olan milli tekvandocular, başarılarını "Erik dalı" oynayarak kutladı. Münih şehrindeki şampiyonada toplamda 22 madalya alan ve 5 ayrı dalda takım şampiyonluğu alan Türkiye, organizasyona damga vurdu. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile birlikte milli sporcular, Ankara oyun havalarından olan "Erik dalı" oynadı. Büyük bir coşku yaşayan sporcular, renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Tekvando'da Zirvede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı

00:30
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
00:27
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
23:51
Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek Masada endişe yaratan 2 senaryo var
Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek! Masada endişe yaratan 2 senaryo var
22:44
DEM Parti’yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 02:02:57. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye Tekvando'da Zirvede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.