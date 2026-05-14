Türkiye Tekvando\'da Zirvede

KADIN Tekvando Milli Takımı, 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda zirvede yer aldı. Paralimpik Tekvando Milli Takımı ise 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda hem genel hem erkekler hem de kadınlarda Avrupa şampiyonu oldu.

Kadın Tekvando Milli Takımı, 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Milli takım şampiyonayı, 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı ve Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Merve Dinçel Kavurat ile Elif Sude Akgül altın, Emine Göğebakan ile Sude Yaren Uzunçavdar gümüş, Hatice Kübra İlgün ve Nafia Kuş Aydın ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Paralimpik Tekvando Milli Takımı ise hem genel hem erkekler hem de kadınlarda Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye, para tekvandoda genel klasmanda Almanya'da 3 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 14 madalya alarak Avrupa'nın zirvesine 2022 ve 2024'ten sonra üst üste 3'üncü defa yerleşti.

Paralimpikte madalya kazanan isimler şu şekilde:

"Mahmut Bozteke (Erkekler 63 kilo), Yusuf Yünaçtı (Erkekler 70 kilo), Gamze Özcan (Kadınlar 57 kilo) altın, Nurcihan Ekinci Gül (Kadınlar 47 kilo), (Kadınlar Meryem Betül Çavdar (Kadınlar 52 kilo) gümüş madalya, Büşra Emire (Kadınlar 47 kilo), Tuana Çelik (Kadınlar 57 kilo), Zehra Orhan (Kadınlar 65 kilo), Fatma Nur Yoldaş (Kadınlar +65 kilo), Ali Can Özcan (Erkekler 58 kilo), Hamza Tarhan (Erkekler 58 kilo), Emre Bulgur (Erkekler 80 kilo), Adem Arda Özkul (Erkekler +80 kilo) ve Osman Ertürk (Erkekler +80 kilo)"

Türkiye, 1976 yılından bu yana yapılan Avrupa şampiyonalarında toplamda 66 altın madalyaya ulaşarak zirveye yerleşti. Toplamda 64 madalyada kalan İspanya'yı geride bırakan Türkiye, bu alanda da da zirvede yer aldı.

TÜRKİYE, ALMANYA'DAN 22 MADALYAYLA DÖNDÜ

2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 8, 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda ise 14 madalya alan milli sporcular, aldıkları altın madalyalarla 5 kez İstiklal Marşı'nı dinletmeyi başardı.

ERİK DALI OYNAYARAK KUTLADILAR

Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda üst üste 3'üncü kez Avrupa şampiyonu olan milli tekvandocular, başarılarını "Erik dalı" oynayarak kutladı. Münih şehrindeki şampiyonada toplamda 22 madalya alan ve 5 ayrı dalda takım şampiyonluğu alan Türkiye, organizasyona damga vurdu. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile birlikte milli sporcular, Ankara oyun havalarından olan "Erik dalı" oynadı. Büyük bir coşku yaşayan sporcular, renkli görüntüler oluşturdu.