Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'ndaki başarıyı değerlendirdi

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Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanarak tüm olimpiyatlardan madalya ile dönme geleneğimizi sürdürdük" dedi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sporcuların büyük bir emekle hak ederek oyunlara katıldığını belirten Şahin, "Olimpiyat oyunları sporun zirvesi. En büyük heyecanın, en büyük mücadelenin yaşandığı bir alan. Biz de Paris'te bir olimpiyat madalyası kazanmayı başardık. Herkes gibi bizim de gönlümüzden geçen bu sayının daha fazla olmasıydı. Eldeki veriler de bunu destekliyordu. Paris'e son Avrupa ve dünya şampiyonu olmuş takımın sporcularıyla katıldık. Bu sporcularımız 3 yıllık büyük bir emeğin ardından dünya sıralamasında ilk 5'te yer alarak buraya bileklerinin gücüyle, hak ederek geldiler. Bir sene önce tarihimizde ilk kez 3 dünya şampiyonu birden çıkardık. Böyle olunca herkeste beklentiler doğal olarak yükseldi. Bakanlığımız ve federasyonumuz bu süreçte tüm desteğini verdi. Teknik ekibimiz ve sporcularımız ellerinden geleni yaptılar. Ancak sporun içinde böyle durumlar olabiliyor. Bu da çok doğal bir durum. Hele ki olimpiyatlar her zaman her sonuca açık olabiliyor. Sporcularımız bizim sporcularımız. Bizleri geçmişte nasıl gururlandırdılarsa yarın da bunu başaracaklar. Bizler de üzerimize düşen dersleri çıkartacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Metin Şahin, Paris'te tekvando kadınlar +67 kg'da bronz madalya kazanan Nafia Kuş'un başarısıyla ilgili, "Paris'te Nafia Kuş Aydın'ın kazandığı madalya ile tekvandonun resmi programa alındığı Sidney 2000'den bu yana üst üste 7. olimpiyatımızdan da madalya ile ayrıldık. Ülkemizin olimpiyat tarihinde kazandığı toplam madalyaların yüzde 10'unu biz elde ettik. Artık bu bir gelenek oldu. Bu istikrar da ülkemizde sadece bizim federasyonumuza nasip oldu. Dünyada bizden başka bu başarıyı gösterebilen sadece 3 ülke var. Tekvandonun anavatanı Güney Kore, Fransa ve Çin. Bu konuda istikrarı sürdürebilmek de önemli başarıdır. Gerçekten büyük çaba gösteriyoruz. Tekvando belki de olimpiyatlara katılımın en zor olduğu spor branşı. Biz, bu noktada Çin'in ardından dünyada ikinci sırada yer alıyoruz. Tüm bunlar büyük emeğin karşılığı. Sadece sonuçlara odaklanarak bunları göz ardı etmemek gerek" diye konuştu. - İSTANBUL