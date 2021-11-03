Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanlığı için Şahin ile Tanrıkulu yarışacak

Türkiye Tekvando Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve 7. Olağan Mali Genel Kurulu'nda başkanlık için mevcut başkan Metin Şahin ile Bahri Tanrıkulu yarışacak.

Federasyondan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 15 Eylül yazısıyla oluşturulan komisyonun 28 Ekim'de saat 19.00'da tutulan tespit tutanağında Bahri Tanrıkulu ve Metin Şahin aday olabilecekleri ilişkin itirazından Metin Şahin'in 1 Kasım tarihinde verdiği dilekçeyle vazgeçtiğinden Yönetim Kurulumuzun 29 Ekim ve 53 sayılı almış olduğu kararın kaldırılmasına, Bahri Tanrıkulu ve Metin Şahin'in federasyon başkanı adayı olarak 7 Kasım'da Federasyonumuz 5. Olağan Genel Kurulu ve 7. Olağan Mali Genel Kuruluna katılabileceklerine, genel kurul sürecinin devamına karar verilmiştir."