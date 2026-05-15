Almanya'da düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olan milli tekvandocular, başarılarını "Erik Dalı" oynayarak kutladı.
Münih şehrindeki şampiyonada toplamda 22 madalya alan ve 5 ayrı dalda takım şampiyonluğuna ulaşan Türkiye, organizasyona damga vurdu.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile milli sporcular, Ankara oyun havalarından "Erik Dalı" oynayarak coşkulu anlar yaşadı.
Son Dakika › Spor › Türkiye Tekvando Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?