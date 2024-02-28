Türkiye, Tekvandoda Olimpiyat Madalyalarına Devam Ediyor

Türkiye, tekvandonun resmi programa alındığı Sidney 2000'den bu yana düzenlenen her olimpiyatta, bu branşta madalya kazanma başarısı gösterdi.
AA'nın olimpiyatlarda madalya alan milli sporculara ilişkin hazırladığı haber dosyasının ikinci bölümünde tekvando branşına yer verildi.
Tekvando, olimpiyat programına ilk kez dahil edildiği 2000 Sidney Olimpiyatları'ndan bu yana tüm oyunlarda yer aldı.
Son 6 olimpiyat organizasyonunda da kürsüye çıkmayı başaran milli tekvandocular, en önemli spor organizasyonunda şu ana kadar 1 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.
Tekvando, Türkiye'nin güreş ve halterden sonra en çok olimpiyat madalyası kazandığı branş konumunda bulunuyor.
Tekvandoda ilk olimpiyat madalyası
Tekvandonun dahil edildiği ilk olimpiyat olan Sidney 2000'de Türkiye, 4 branşta madalya elde etti.
Kadınlar 57 kiloda üçüncülük kürsüsünde yer alan milli tekvandocu Hamide Bıkçın Tosun, tarihi bir başarıya imza attı.
Milli sporcu böylece Türkiye'ye tekvando branşında ilk madalyayı kazandırdı.
Tek altın madalya Servet Tazegül'den geldi
Sporculuk hayatında önemli başarılar elde eden Servet Tazegül, kariyerinin zirvesine 2012 Londra Olimpiyatları'nda çıktı.
2008 Pekin Olimpiyatları'ndan bronz madalyayla dönen Tazegül, bir sonraki organizasyonda ise olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.
Londra 2012'de erkekler 68 kiloda altın madalyaya uzanan Tazegül, bu olimpiyat oyunlarında Türkiye adına şampiyonluk yaşayan tek sporcu oldu.
Tazegül'ün bu tarihi başarısından sonra henüz olimpiyatlarda altın madalya kazanan milli tekvandocu olmadı.
İki olimpiyattan madalyayla dönen tek kadın sporcu
Milli tekvandocu Nur Tatar, iki olimpiyat oyunlarında madalya kazanan tek Türk kadın sporcu ünvanına sahip.
Nur Tatar, 2012 Londra Olimpiyatları'nda gümüş, 2016 Rio Olimpiyatları'nda ise bronz madalya aldı.
Servet Tazegül, Nur Tatar ve Bahri Tanrıkulu, üçer kezle tekvandoda Türkiye'yi en çok olimpiyatta temsil eden sporcu ünvanını paylaşıyor.
Paralimpik tekvandocular da boş geçmedi
Tekvando branşı, paralimpik oyunlarında ise ilk kez Tokyo 2020'de yer aldı.
Tekvandoda kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda Meryem Çavdar gümüş, erkekler K44 sınıfı 61 kiloda ise Mahmut Bozteke bronz madalyayı boynuna taktı.
İki sporcu böylece tekvando branşında Türkiye'ye paralimpik oyunlarında ilk madalyaları kazandırdı.
Olimpiyatlarda madalya alan tekvandocular
Türkiye'ye olimpiyatlarda madalya kazandıran milli tekvandocular şunlar:
Sidney 2000:
Bronz madalya: Hamide Bıkçın Tosun
Atina 2004:
Gümüş madalya: Bahri Tanrıkulu
Pekin 2008:
Gümüş madalya: Azize Tanrıkulu
Bronz madalya: Servet Tazegül
Londra 2012:
Altın madalya: Servet Tazegül
Gümüş madalya: Nur Tatar
Rio 2016:
Bronz madalya: Nur Tatar
Tokyo 2020:
Bronz madalya: Hatice Kübra İlgün
Bronz madalya: Hakan Reçber
Son Dakika › Spor › Türkiye, Tekvandoda Olimpiyat Madalyalarına Devam Ediyor - Son Dakika
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'deki askeri faaliyetlerini durduracağını ve haftaya bir ateşkes anlaşmasına varılabileceğini duyurdu. 30 bine takın insanın hayatını kaybettiği katliamla ilgili Biden'ın dondurmacıda elinde külahla bu açıklamayı yapması büyük tepki çekti.
İçişleri Bakanı olduğu dönemde muhalefet partileri için "terörist" benzetmeleri yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan dikkat çeken bir hamle geldi. CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen'in seçim standına uğrayan Soylu, fotoğrafları da paylaştığı mesajına "Gülüştük, çünkü onlar oyumuza talip oldu. 'Oyunuzu bize verin' dediler. Ben de 'Oyumuz boşa gitmesin, Muradımıza gitsin' dedim. Siyasetin nazireleri vardır" notunu düştü.
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile Slovenya'da buluştu. Ilıcalı, Ceferin'e gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti. Bu buluşma hakkında Slovenya basınında Olimpija Ljubljana ile ilgilendiği iddiası yer aldı.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişiklik yapılacağına yönelik iddia Ankara kulislerini hareketlendirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevden affını istediği ve durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiği öne sürülürken, basında yer alan haberler jet bir açıklamayla yalanlandı.
Ocak ayında mide bölgesinden bir ameliyat olan ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalan Galler Prensesi Kate Middleton, nisan ayına kadar dinlenme kararı aldı. İnzivaya çekilen Middleton, dün Windsor kalesinde planlanan etkinliğe de katılmadı. Galler Prensi etkinliklere katılmayınca davetin ev sahipliğini de Camilla üstlendi.
Sosyal medyada çektiği vintage karelerle tanınan Miles Myerscough-Harris isimli fotoğraf sanatçısı, İsveç Allsvenskan Ligi'nde 127 yıllık kamerayla futbol maçı çekimi yaptı, görüntüler medyada viral oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın istifa ettiğini ve yerine Cem Satman'ın getirildiğini açıkladı.
Kamuoyunda ''Yüksek Karlı Gizli Fon'' olarak bilinen ve 2'si tutuklu olmak üzere toplam 7 sanığın yer aldığı dolandırıcılık davasında Seçil Erzan'ın Fatih Terim'e 10 milyon dolar para ödediğini gösteren kayıt bulundu.
Rusya, tüketicilerin ve çiftçilerin artan talebi ve rafinerilerindeki bakım çalışmaları öncesinde iç talebi karşılamak amacıyla 1 Mart'tan itibaren petrol ihracatını altı ay süreyle askıya alacağını duyurdu. Bu kritik kararın, petrol ithalatçısı ülkelerden biri olan Türkiye'yi de etkilemesi bekleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?