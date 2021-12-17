Türkiye Tenis Federasyonundan Kosova'ya kort desteği

Türkiye Tenis Federasyonu, tenisçilerin kış aylarında sportif çalışmalarına devam etmelerini sağlamak için Kosova'nın başkenti Priştine'de bulunan iki kortun üzerini kapatarak destekte bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Kosova'nın yağışlı havalarda tenis faaliyetlerini durdurmak durumunda kalmaması için Türkiye'den kort desteği sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, amaçlarının iki kardeş ülke arasındaki dayanışmayı artırmak olduğunu belirtti.

Başarının ancak güç birliği ile geleceğini aktaran Durmuş, "Atalarımızdan bize yadigar olan birlikte olmanın anlamını iyi biliyoruz. Biz Türkiye Tenis Federasyonu olarak tenis ülkesi olma anlayışımızla çalışmalarımızın sonucunda çok şükür ki artık tenis dünyasının çok önemli bir paydaşı olduk. Dünyada en fazla turnuva düzenleyen ülkeler arasında en ön sıralarda yerimizi almayı başardık." ifadelerini kullandı.

Durmuş, Kosovalı sporcularla daha birçok projede birlikte çalışacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sayede Kosovalı sporcu kardeşlerimizle ülkemizde oynanacak her turnuvada beraber olabileceğiz. Ne zaman isterlerse buradaki kardeşleriyle kamp yapabilecekler. Türk sporcularımızla biz de dost ve kardeş ülkemiz olan Kosova'ya geleceğiz inşallah. Bundan sonrası için daha birçok projede bir arada olacağız. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ederim."