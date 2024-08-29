Türkiye Tenis Şampiyonası'nda kadınlar finali yarın Doğa Türkmen ile Melis Sezer arasında yapılacak - Son Dakika
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Türkiye Tenis Şampiyonası'nda kadınlar finali yarın Doğa Türkmen ile Melis Sezer arasında yapılacak

Türkiye Tenis Şampiyonası\'nda kadınlar finali yarın Doğa Türkmen ile Melis Sezer arasında yapılacak

Türkiye Tenis Şampiyonası'nda kadınlar finaline Doğa Türkmen ve Melis Sezer yükseldi. Doğa Türkmen, yarı finalde Deniz Turan'ı 6-0 ve 6-3 yenerek finale adını yazdırdı. Melis Sezer ise Cemre Anıl'ı 6-7, 6-1, 6-2 mağlup ederek finale çıktı. Kadınlar finali yarın saat 11.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

29.08.2024 21:46
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Türkiye Tenis Şampiyonası'nda kadınlar final maçında yarın Doğa Türkmen ile Melis Sezer karşılaşacak.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TED Spor Kulübünde düzenlenen Büyükler Tenis Şampiyonası'nda kadınlar finaline yükselenler belli oldu.

Doğa Türkmen, yarı finalde Deniz Turan'ı 6-0 ve 6-3 yenerek finale adını yazdırdı.

Finale kadar set kaybetmeden ilerleyen Doğa'nın rakibi ise Cemre Anıl'ı 6-7, 6-1, 6-2 mağlup eden Melis Sezer oldu.

Türkiye Tenis Şampiyonası yarın erkeklerde yarı final, kadınlarda ise final müsabakası ile devam edecek.

Kadınlar finali yarın saat 11.30'da başlayacak ve finaller TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Tenis Şampiyonası'nda kadınlar finali yarın Doğa Türkmen ile Melis Sezer arasında yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Tenis Şampiyonası'nda kadınlar finali yarın Doğa Türkmen ile Melis Sezer arasında yapılacak - Son Dakika
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