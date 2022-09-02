Trabzonspor, Valencia'dan Maxi Gomez'in transferini bitirdi, haftalardır bu oyuncunun peşinde olan Fenerbahçe'nin eli boş kaldı. Sürecin nasıl işlediğini Sözcü gazetesi madde madde şu şekilde sıraladı;
1- Fenerbahçe, Valencia ile pazarlıklara başladığında istenen bonservis 12 milyon Euro'ydu. Sarı-lacivertliler, inatla bu rakamın inmesi için uğraştı. Avrupa'da transfer dönemi biterken istenen bonservis 6 milyon Euro'ya kadar indi.
2- Valencia ile 6 milyon Euro, Gomez'le de 2.5 milyon Euro üzerinden anlaşan Fenerbahçe, daha iyi bir golcü bulur muyuz diyerek süreci ağırdan aldı. Farklı oyuncularla görüşüldü. Gomez'in menajeri ise bekletilmelerine kızdı.
3- Gomez cephesi, daha fazla bekletilmemek adına Trabzonspor ile temasa geçti. Menajer, bordo-mavililere, "Gomez'i daha uygun şartlarda ister misiniz" diye sordu. Fırtına, Cornelius'tan gelen paranın bir bölümünü bu transfere ayırdı.
4- Fenerbahçe, 'tamam' gözüyle bakılan Maxi Gomez transferinin bozulduğunu anlayınca tekrar Maxi Gomez'in menajerini aradı. Yanıt şoke etti: Görüşecek bir şey yok. Biz Trabzonspor ile anlaştık; teşekkürler(!)…
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye attığı Maxi Gomez çalımında kritik detay! Menajeri kızıp mesaj atmış - Son Dakika