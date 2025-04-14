Türkiye U15 Gymnasiade'da 64 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Spor

Türkiye U15 Gymnasiade'da 64 Madalya Kazandı

Türkiye U15 Gymnasiade\'da 64 Madalya Kazandı

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Türkiye'nin Sırbistan'daki U15 Gymnasiade Oyunları'nda 64 madalya kazandığını duyurdu.

14.04.2025 10:53
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Okul Sporları U15 Gymnasiade Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden genç sporcuların büyük başarı gösterdiğini belirterek, "Katıldıkları oyunlarda toplam 64 madalya kazanarak bizleri gururlandıran sporcularımızı tebrik ediyorum. Elde edilen sonuç hem sevindirici hem de umut verici. Okul sporlarında alınan başarılar yarınların habercisidir" dedi.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Sırbistan'ın Zlatibor kentinde yapılan Dünya Okul Sporları U15 Gymnasiade Oyunları, 56 ülkeden 2 bin 742 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. 4-14 Nisan tarihlerinde düzenlenen oyunlarda Türkiye'yi; okul sporları atletizm, para atletizm, artistik cimnastik, badminton, güreş, judo, okçuluk, yüzme, para yüzme, taekwondo, tenis ve boks branşlarında 78 sporcu temsil etti. Türkiye, Dünya Okul Sporları U15 Gymnasiade Oyunları'nı 16 altın, 22 gümüş ve 26 bronz olmak üzere toplam 64 madalyayla tamamladı. Türkiye, bu sonuçla 56 ülke arasında madalya sıralamasında 8. sırada yer aldı. Milli sporcular, en çok madalyayı artistik cimnastik branşında elde etti. Milli cimnastikçiler, 3'ü altın, 6'sı gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere 13 madalya kazanma başarısı gösterdi. Milli cimnastikçileri 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere kazandıkları 10 madalyayla para yüzücüler takip etti.

Bakan Bak, milli sporcuları kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da organize edilen Dünya Okul Sporları U15 Gymnasiade Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti. Bakan Bak, oyunlarda mücadele eden sporcuların büyük bir başarı elde ettiğini vurgulayarak, "Tarihi başarılarla, madalyalarla döndüler, gururumuz oldular. Katıldıkları Dünya Okul Sporları U15 Gymnasiade Oyunları'nda 16'sı altın, 22'si gümüş ve 26'sı bronz olmak üzere toplamda 64 madalya kazanan sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Geleceğin yıldız sporcuları ilk kez uluslararası bir organizasyonda mücadele etme deneyimini yaşadı. Elde edilen sonuç hem sevindirici hem de umut verici. Bugünün başarıları yarınların habercisidir. Oyunlarda mücadele eden, madalya kazanan sporcu kardeşlerimin gelecekte ülkemize büyük başarılar yaşatacağına inanıyorum. Oyunlarda Ay-Yıldızlı Bayrağımızı temsil eden sporcularımızı, desteklerini esirgemeyen kıymetli ailelerimizi, değerli öğretmenlerini ve antrenörlerini yürekten tebrik ediyorum. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye U15 Gymnasiade'da 64 Madalya Kazandı - Son Dakika

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