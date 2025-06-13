Türkiye U17 Avrupa Şampiyonu!

U17 Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, üst üste 3. kez zirvede yer aldı.
U17 Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ay-yıldızlılar zirveyi yine bırakmadı. 2023 ve 2024'ün ardından 2025 yılında da Avrupa şampiyonu olan milliler, üst üste üçüncü kez birincilik sevinci yaşadı.
Toplam 32 müsabakada 22 galibiyet ve 10 yenilgi alan milli takım, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.
Madalya kazanan sporcular şöyle:
Altın madalya
Eylem Engin (73 kg)
Gümüş madalya
Fatma Yılmaz (53 kg)
Özdenur Özmez (61 kg)
Bronz madalya
Kıymet Rumeysa Tezcan (65 kg)
Zeynep Sucu (69 kg) - İSTANBUL
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