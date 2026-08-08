Türkiye U17 Voleybol Takımı'ndan Mısır'a Farklı Zafer - Son Dakika
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Türkiye U17 Voleybol Takımı'ndan Mısır'a Farklı Zafer

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Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Mısır'ı 3-0 yenerek gruptaki 2. galibiyetini aldı.

Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki 3. maçında Mısır'ı 3-0 mağlup etti.

Milli takım, Şili'nin başkenti Santiago'da oynanan mücadeleyi 25-20, 25-15 ve 25-19'luk setlerle kazandı.

Grupta ikinci galibiyetini alan Türkiye, 4. maçında 11 Ağustos Salı TSİ 00.00'de Çekya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

Türkiye, Mısır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye U17 Voleybol Takımı'ndan Mısır'a Farklı Zafer - Son Dakika

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