Türkiye U17 Voleybol Takımı'ndan Mısır'a Farklı Zafer
Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Mısır'ı 3-0 yenerek gruptaki 2. galibiyetini aldı.
Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki 3. maçında Mısır'ı 3-0 mağlup etti.
Milli takım, Şili'nin başkenti Santiago'da oynanan mücadeleyi 25-20, 25-15 ve 25-19'luk setlerle kazandı.
Grupta ikinci galibiyetini alan Türkiye, 4. maçında 11 Ağustos Salı TSİ 00.00'de Çekya ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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