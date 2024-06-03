Türkiye U21 Milli Takımı, İskoçya U21 Milli Takımı'nı 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Türkiye U21 Milli Takımı, İskoçya U21 Milli Takımı'nı 2-1 mağlup etti

Türkiye U21 Milli Takımı, hazırlık maçında İskoçya U21 Milli Takımı'nı 2-1 mağlup etti. Bertuğ Yıldırım ve Enis Destan'ın attığı gollerle Türkiye galibiyete ulaştı.

03.06.2024 22:01
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Hazırlık maçında Türkiye U21 Milli Takımı, İskoçya U21 Milli Takımı'nı konuk etti. Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanan Türkiye U21 Milli Takımı oldu.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Bartuğ Elmaz'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Uğur Kaan, yerden ceza sahası içine çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde Enis Destan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

17. dakikada sol taraftan Fiorini'nin yaptığı ortada altıpas çizgisi üzerinde Conway'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden ağlara gitti. 0-1

25. dakikada sağ taraftan Cihan Çanak'ın yaptığı ortada altıpas çizgisi gerisinde Bertuğ Yıldırım, topu kontrol edip karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Slicker'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

45. dakikada Bartuğ Elmaz'ın sol taraftan kullandığı kornerde, altıpas çizgisi gerisinde Enis Destan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

56. dakikada Bertuğ Elmaz'ın sol taraftan kullandığı kornerde, arka direkte iyi yüksleen Bertuğ Yıldırım'ın kafa vuruşunda kaleci Slicker'in son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

81. dakikada Miller'in ceza sahası dışında kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.

Hakemler: Can Cengiz, Sedat Etik, Mücahit Değermenci

Türkiye U21: Doğan Alemdar (Emre Bilgin dk. 46), Uğur Kaan Yıldız (Metehan Baltacı dk. 46), Taha Altıkardeş (Emin Bayram dk. 46), Ravil Tagir (Serdar Saatçı dk. 46), Ahmetcan Kaplan (Seyfettin Anıl Yaşar dk. 46), Yasin Özcan (Emrecan Terzi dk. 46), Livan Burcu (Emircan Gürlük dk. 68), Bartuğ Elmaz (Yunus Emre Konak dk. 68), Cihan Çanak (Aksel Baran Potur dk. 68), Enis Destan, Bertuğ Yıldırım

Yedekler: Deniz Dilmen

Teknik Direktör: Levent Sürme

İskoçya U21: Slicker, Mulligan, Devine (Milne dk. 65), McAvoy, Morrison, Abdulai, Cameron (Miller dk. 79), Watson, Fiorini (Fotheringham dk. 65), Mebude (Apter dk. 65), Conway (Mellon dk. 79)

Yedekler: Newman, Angelini

Teknik Direktör: Scot Gemmill

Goller: Bertuğ Yıldırım (dk. 25), Enis Destan (dk. 45) (Türkiye U21), Conway (İskoçya U21)

Sarı kartlar: Ahmetcan Kaplan, Yunus Emre Konak, Anıl Yaşar, Serdar Saatçı (Türkiye U21), Mulligan, Abdulai, Milne (İskoçya U21) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye U21 Milli Takımı, İskoçya U21 Milli Takımı'nı 2-1 mağlup etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye U21 Milli Takımı, İskoçya U21 Milli Takımı'nı 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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