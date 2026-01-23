2026 Uluslararası UCI Takımlar Listesi'nde 4 Türk takımı yer aldı

Türkiye Bisiklet Federasyonu, yol bisikletinde Türkiye adına UCI 2026 uluslararası takımlar listesine girme hakkı kazanan takımları açıkladı.
UCI Kıta Takımları Tescil Kılavuzu'na uygun olarak tescil işlemleri tamamlanan erkekler kategorisinde 4 UCI Kıta Takımı, 2026 Uluslararası UCI Takımlar Listesi'nde yer aldı. UCI Anti-Doping sistemine de dahil olan takımlar, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başta olmak üzere UCI ProSeries kategorisindeki yarışlarda mücadele edecek.
Yol bisikletinde İstanbul Team, Konya Büyükşehir Belediye Spor, MBB Continental Cycling Team ve Spor Toto Cycling Team erkekler kategorisinde 2026 yılında UCI takımı olarak tescil edildi. Yeni kurulan UCI Kıta Takımı MBB Continental Cycling Team, Muğla'nın profesyonel yol bisikletindeki ilk temsilcisi olacak.
2026 sezonunda UCI yol bisikleti takımları bünyesinde 33 Türk, 8 yabancı uyruklu sporcu hem takımları hem de Türkiye adına UCI puan mücadelesine katkı sağlayacak. Takımlar, sezonun ilk yarışlarında pelotonda yeni formalarıyla yer alacak.
Emin Müftüoğlu: "Dört takımımızın UCI Kıta Takımları arasında yer alması, son derece önemli bir adımdır"
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, UCI Kıta Takımları Projesi'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, "2026 yılında ülkemiz adına tescil edilen dört takımımızın UCI Kıta Takımları arasında yer alması, Türk bisikletinin uluslararası rekabet gücünü artıran son derece önemli bir adımdır. Bu yapı; sporun sürekliliğinin sağlanması, Türk sporcuların ve teknik ekiplerin profesyonel sistemin içinde kalması ve genç sporcularımız için ulaşılabilir hedefler oluşturulması açısından büyük değer taşımaktadır. Dört Türk takımının uluslararası arenada yer alması sayesinde, bireysel ya da milli takım düzeyinde katılımın mümkün olmadığı üst seviye organizasyonlarda daha fazla Türk sporcunun yer alması ve UCI puanı kazanması mümkün olacaktır. Ayrıca ülkemizde düzenlenen uluslararası yarışlar ve Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Türk sporcularımızın yer alması, bisiklet sporumuzun görünürlüğünü güçlendirecek ve güçlü bir milli coşku oluşturacaktır" ifadelerini kullandı.
Türkiye adına tescil edilen UCI kıta takımları ve kadroları şu şekilde:
İstanbul Team
Awet Aman
Tomas Barta
Burak Baser
Kerem Muhammet Bayram
Natnael Berhane
Metkel Eyob
Mewael Girmay
Ramazan Haktan Sayan
Sefa Süleyman Temel
Emre Yunus Yılmaz
Konya Büyükşehir Belediye Spor
Mevlüt Erkan
Burak Abay
Batuhan Özgür
Muhammed Erkan
Mesut İpek
Ali Egin
Ahmet Akpınar
Ramazan Yılmaz
Mehmet Emin Çiçek
Mustafa Tarakcı
MBB Continental Cycling Team
Can Adem Ateş
Samet Bulut
İbrahim Halil Doğan
İsmail Asılıoğlu
Mehmet Kanat
Timur Oztoprak
Arda Tekirdağ
Talha Tektaş
Yauheni Karaliok
Rudolf Remkhi
Spor Toto Cycling Team (STC)
Ahmet Örken
Feritcan Samlı
Serdar Anıl Depe
Doğukan Arıkan
Buğra Tahir Yiğit
Kaan Özkalbim
Mustafa Tekin
Eren Doğan
Ferhat Emişci
S. Muhammed Firoozabadi
Burak Kadir Yiğit - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › 2026 Uluslararası UCI Takımlar Listesi'nde 4 Türk takımı yer aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?