2026 Uluslararası UCI Takımlar Listesi'nde 4 Türk takımı yer aldı

Türkiye Bisiklet Federasyonu, yol bisikletinde Türkiye adına UCI 2026 uluslararası takımlar listesine girme hakkı kazanan takımları açıkladı.

UCI Kıta Takımları Tescil Kılavuzu'na uygun olarak tescil işlemleri tamamlanan erkekler kategorisinde 4 UCI Kıta Takımı, 2026 Uluslararası UCI Takımlar Listesi'nde yer aldı. UCI Anti-Doping sistemine de dahil olan takımlar, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başta olmak üzere UCI ProSeries kategorisindeki yarışlarda mücadele edecek.

Yol bisikletinde İstanbul Team, Konya Büyükşehir Belediye Spor, MBB Continental Cycling Team ve Spor Toto Cycling Team erkekler kategorisinde 2026 yılında UCI takımı olarak tescil edildi. Yeni kurulan UCI Kıta Takımı MBB Continental Cycling Team, Muğla'nın profesyonel yol bisikletindeki ilk temsilcisi olacak.

2026 sezonunda UCI yol bisikleti takımları bünyesinde 33 Türk, 8 yabancı uyruklu sporcu hem takımları hem de Türkiye adına UCI puan mücadelesine katkı sağlayacak. Takımlar, sezonun ilk yarışlarında pelotonda yeni formalarıyla yer alacak.

Emin Müftüoğlu: "Dört takımımızın UCI Kıta Takımları arasında yer alması, son derece önemli bir adımdır"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, UCI Kıta Takımları Projesi'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, "2026 yılında ülkemiz adına tescil edilen dört takımımızın UCI Kıta Takımları arasında yer alması, Türk bisikletinin uluslararası rekabet gücünü artıran son derece önemli bir adımdır. Bu yapı; sporun sürekliliğinin sağlanması, Türk sporcuların ve teknik ekiplerin profesyonel sistemin içinde kalması ve genç sporcularımız için ulaşılabilir hedefler oluşturulması açısından büyük değer taşımaktadır. Dört Türk takımının uluslararası arenada yer alması sayesinde, bireysel ya da milli takım düzeyinde katılımın mümkün olmadığı üst seviye organizasyonlarda daha fazla Türk sporcunun yer alması ve UCI puanı kazanması mümkün olacaktır. Ayrıca ülkemizde düzenlenen uluslararası yarışlar ve Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Türk sporcularımızın yer alması, bisiklet sporumuzun görünürlüğünü güçlendirecek ve güçlü bir milli coşku oluşturacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye adına tescil edilen UCI kıta takımları ve kadroları şu şekilde:

İstanbul Team

Awet Aman

Tomas Barta

Burak Baser

Kerem Muhammet Bayram

Natnael Berhane

Metkel Eyob

Mewael Girmay

Ramazan Haktan Sayan

Sefa Süleyman Temel

Emre Yunus Yılmaz

Konya Büyükşehir Belediye Spor

Mevlüt Erkan

Burak Abay

Batuhan Özgür

Muhammed Erkan

Mesut İpek

Ali Egin

Ahmet Akpınar

Ramazan Yılmaz

Mehmet Emin Çiçek

Mustafa Tarakcı

MBB Continental Cycling Team

Can Adem Ateş

Samet Bulut

İbrahim Halil Doğan

İsmail Asılıoğlu

Mehmet Kanat

Timur Oztoprak

Arda Tekirdağ

Talha Tektaş

Yauheni Karaliok

Rudolf Remkhi

Spor Toto Cycling Team (STC)

Ahmet Örken

Feritcan Samlı

Serdar Anıl Depe

Doğukan Arıkan

Buğra Tahir Yiğit

Kaan Özkalbim

Mustafa Tekin

Eren Doğan

Ferhat Emişci

S. Muhammed Firoozabadi

Burak Kadir Yiğit - İSTANBUL