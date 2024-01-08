Türkiye, Uluslararası Modern Pentatlon Birliği\'nden en iyi tanıtım ödülünü kazandı

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) tarafından verilen en iyi tanıtım ödülünü, Türkiye kazandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun açıklamasına göre, UIPM 2023 Ödülleri sahiplerini buldu. Geçen yıl dünya şampiyonasına ve dünya kupasının iki ayağına ev sahipliği yapan Türkiye, en iyi tanıtım ödülüne layık görüldü. Türkiye, 2022 yılında da "en iyi yeni organizasyon ülkesi" ödülünü almıştı.

UIPM 2023 Ödülleri'nde İngiltere en iyi genel yarışma, Litvanya ise en iyi yeni organizasyon ülkesi ödülünün sahibi oldu.