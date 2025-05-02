Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası Tamamlandı

Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası Tamamlandı

Samsun'da düzenlenen şampiyonada 75 ilden 1770 sporcu mücadele etti, ödüller sahiplerini buldu.

02.05.2025 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası, Samsun'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 75 ilden 640 kulübün bin 770 sporcuyla katıldığı organizasyonun son gününde de çekişmeli karşılaşmalar yaşandı. Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

29 Nisan'da başlayan ve Tekkeköy ilçesindeki Yaşar Doğu Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya Türkiye'nin dört bir yanından sporcular katıldı. Sporcular, kendi sıkletlerinde Türkiye şampiyonu olabilmek için tatamide kıyasıya mücadele etti.

Turnuvada hem antrenörler hem de sporcuların aileleri tribünlerden yoğun ilgi gösterirken, müsabakalar heyecan dolu anlara sahne oldu. Şampiyonanın son gününde de nefes kesen karşılaşmalar yapıldı. Final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Türkiye, samsun, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Sicilim bozulmasın“ deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu "Sicilim bozulmasın" deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu
İsrail’den Şam’a saldırı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular
Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor
Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi Çocuk katillere büyük cezalar geliyor Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret eden Zeybekçi’den dikkat çeken sözler TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler
Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda İki başrol oyuncusu ayrılıyor Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda! İki başrol oyuncusu ayrılıyor
Şara, Trump’a mektup yazdı ABD’nin teklifi reddedildi Şara, Trump'a mektup yazdı! ABD'nin teklifi reddedildi
Artık kahverengi yumurta satılmayacak Artık kahverengi yumurta satılmayacak
KKTC’nin adı mı değişiyor Ersin Tatar’dan dikkat çeken sözler KKTC'nin adı mı değişiyor? Ersin Tatar'dan dikkat çeken sözler
Ekmekte cam tehlikesi alarmı ABD’de ürünler geri çağrıldı Ekmekte cam tehlikesi alarmı! ABD'de ürünler geri çağrıldı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 08:29:03. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.