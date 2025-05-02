Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası Tamamlandı

Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası, Samsun'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 75 ilden 640 kulübün bin 770 sporcuyla katıldığı organizasyonun son gününde de çekişmeli karşılaşmalar yaşandı. Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

29 Nisan'da başlayan ve Tekkeköy ilçesindeki Yaşar Doğu Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya Türkiye'nin dört bir yanından sporcular katıldı. Sporcular, kendi sıkletlerinde Türkiye şampiyonu olabilmek için tatamide kıyasıya mücadele etti.

Turnuvada hem antrenörler hem de sporcuların aileleri tribünlerden yoğun ilgi gösterirken, müsabakalar heyecan dolu anlara sahne oldu. Şampiyonanın son gününde de nefes kesen karşılaşmalar yapıldı. Final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi. - SAMSUN