Türkiye Üniversiteler Arası Salon Okçuluk Şampiyonası, Eskişehir'de başladı

Türkiye Üniversiteler Arası Salon Okçuluk Şampiyonası, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Salonu'nda başladı.

ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Üniversiteler Arası Salon Okçuluk Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Şampiyonaya büyük bir ilginin olduğunu ifade eden Döğeroğlu, bir hafta sürecek müsabakalarda 30 üniversiteden 300'e yakın sporcunun mücadele edeceğini bildirdi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Okçuluk Teknik Kurulu Başkanı ve ESTÜ Öğretim üyesi Prof. Dr. Hayri Ertan ise sporcuların 4 kategoride yarışacağını ifade etti.