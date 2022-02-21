Üye Girişi
Türkiye Üniversiteler Arası Salon Okçuluk Şampiyonası, Eskişehir'de başladı - Son Dakika

Türkiye Üniversiteler Arası Salon Okçuluk Şampiyonası, Eskişehir'de başladı

21.02.2022 16:55
Türkiye Üniversiteler Arası Salon Okçuluk Şampiyonası, Eskişehir'de başladı

Türkiye Üniversiteler Arası Salon Okçuluk Şampiyonası, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Salonu'nda başladı.

Türkiye Üniversiteler Arası Salon Okçuluk Şampiyonası, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Salonu'nda başladı.

ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Üniversiteler Arası Salon Okçuluk Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Şampiyonaya büyük bir ilginin olduğunu ifade eden Döğeroğlu, bir hafta sürecek müsabakalarda 30 üniversiteden 300'e yakın sporcunun mücadele edeceğini bildirdi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Okçuluk Teknik Kurulu Başkanı ve ESTÜ Öğretim üyesi Prof. Dr. Hayri Ertan ise sporcuların 4 kategoride yarışacağını ifade etti.

Türkiye Üniversiteler Arası Salon Okçuluk Şampiyonası, Eskişehir'de başladı
Türkiye Üniversiteler Arası Salon Okçuluk Şampiyonası, Eskişehir'de başladı
Türkiye Üniversiteler Arası Salon Okçuluk Şampiyonası, Eskişehir'de başladı
Türkiye Üniversiteler Arası Salon Okçuluk Şampiyonası, Eskişehir'de başladı

YORUMLAR
500
Türkiye Üniversiteler Arası Salon Okçuluk Şampiyonası, Eskişehir'de başladı Türkiye Üniversiteler Arası Salon Okçuluk Şampiyonası, Eskişehir'de başladı Güneşli havayı gören oltasını çıkardı Güneşli havayı gören oltasını çıkardı Çağfenli öğrenciler mahallelerde kitabı sevdirecek Çağfenli öğrenciler mahallelerde kitabı sevdirecek

Üniversiteler, Eskişehir, Türkiye, Okçuluk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Üniversiteler Arası Salon Okçuluk Şampiyonası, Eskişehir'de başladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
17:00 Eda Ece'den sevgilisiyle çıkan ayrılık haberlerine yanıt: Ben sinirlenince Buğrahan'ı takip etmeyi bırakıyorum
16:56 Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi! Polisin vatandaşı ikna çabaları devam ediyor
16:48 Simpsons'taki Bill Gates kehaneti büyük ses getirdi! Yaptığı şey tedirgin ediyor
16:38 Diego Rossi, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!
16:37 Berdan Mardini'nin sevgilisi Instagram'da fotoğraflarıyla mest ediyor!
16:34 Uber, 8 kişilik XL araçlarıyla İstanbul'da yeniden hizmete başladı! İşte ücret tarifesi
16:20 Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gençliğimi bıraktım Sofya'da dediği Dimitrina Kovaçev'le imkansız aşkı film oluyor
16:19 Ardahan'da doğdu, sadece ilkokulu okuyabildi! Dünya onu dönüştürdüğü otomobillerle tanıdı: İşte Malkoç'un okuduğu ahırdan bozma okul!
16:16 Mesut Özil'den Arda Güler'e övgü: Geleceğin 10 numarası! Alex: Brezilya'dan izliyorum!
16:08 Özcan Deniz hakkında bomba iddia! Yeni aşkı Samar Dadgar ile evlenmeden önce sevgiliymiş
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 17:22:10. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Üniversiteler Arası Salon Okçuluk Şampiyonası, Eskişehir'de başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement