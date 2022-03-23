Türkiye Üniversitelerarası Oryantiring Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta başladı - Son Dakika
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Türkiye Üniversitelerarası Oryantiring Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta başladı

23.03.2022 15:24
Türkiye Üniversitelerarası Oryantiring Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta başladı

Kahramanmaraş'ta Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca düzenlenen Üniversitelerarası Oryantiring Şampiyonası, 28 üniversiteden 216 sporcunun katılımıyla start aldı.

Kahramanmaraş'ta Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca düzenlenen Üniversitelerarası Oryantiring Şampiyonası, 28 üniversiteden 216 sporcunun katılımıyla start aldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin (KSÜ) ev sahipliğinde Kapıçam Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen yarışların ilk gününde orta mesafe yarışı koşuldu.

Uluslararası Oryantiring Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Nermin Fenmen, AA muhabirine, açık havada özellikle Kovid-19 yada içe kapanma gibi durumlardan en az etkilenen spor faaliyetlerinden birisinin oryantiring olduğunu söyledi.

Fenmen, oryantiring sporunun sadece koşmak ya da sadece bisiklete binmek olmadığına işaret ederek, "Aynı zamanda harita okuyacaksın, yorumlayacaksın, karar vereceksin yani kendi kondisyonuna göre hamle yapmayı gerektiren bir spor." dedi.

Oryantiring İl Temsilcisi Hacı Veli Kalmış da iki gün sürecek yarışlarda 28 üniversiteden 216 sporcunun ter dökeceğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Şampiyona, yarın KSÜ Avşar Kampüsü'ndeki sprint yarış ile sona erecek.

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Kahramanmaraş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Üniversitelerarası Oryantiring Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta başladı - Son Dakika


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