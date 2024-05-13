Türkiye ve Mısır Arasında Ragbi İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Türkiye ve Mısır Arasında Ragbi İş Birliği Protokolü İmzalandı

Türkiye ve Mısır Arasında Ragbi İş Birliği Protokolü İmzalandı

Türkiye Ragbi Federasyonu ile Mısır Ragbi Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, ragbi sporunun geliştirilmesi ve kültürel bağların güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Ortak kamp ve hazırlık maçları, eğitim kursları ve spor hekimliği alanında iş birliği gibi konuları kapsamaktadır. İmza törenine Mısır Spor Bakanı da katıldı.

13.05.2024 19:47
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Türkiye Ragbi Federasyonu ile Mısır Ragbi Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen imza törenine Mısır Spor Bakanı Ashraf Sobhy de katıldı.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin ve Mısır Ragbi Federasyonu Başkanı Hussam Saheb tarafından imzalanan protokol ile ragbi sporunun geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Protokol, ortak kamp ve hazırlık maçlarının yapılması, antrenör ve hakemlere yönelik eğitim kurslarının düzenlenmesi, spor hekimliği alanında iş birliği gibi başlıkları kapsıyor.

Kaynak: AA

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