Türkiye ve Mısır Arasında Ragbi İş Birliği Protokolü İmzalandı

Spor

Türkiye Ragbi Federasyonu ile Mısır Ragbi Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen imza törenine Mısır Spor Bakanı Ashraf Sobhy de katıldı.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin ve Mısır Ragbi Federasyonu Başkanı Hussam Saheb tarafından imzalanan protokol ile ragbi sporunun geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Protokol, ortak kamp ve hazırlık maçlarının yapılması, antrenör ve hakemlere yönelik eğitim kurslarının düzenlenmesi, spor hekimliği alanında iş birliği gibi başlıkları kapsıyor.