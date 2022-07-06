Türkiye Voleybol Federasyonu eski başkanlarından Naci Bayamlıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Türkiye Voleybol Federasyonu eski başkanlarından Naci Bayamlıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

06.07.2022 16:18
Türkiye Voleybol Federasyonu eski başkanlarından Naci Bayamlıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) eski başkanlarından Naci Bayamlıoğlu (83), Ankara'da toprağa verildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) eski başkanlarından Naci Bayamlıoğlu (83), Ankara'da toprağa verildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, merhum Naci Bayamlıoğlu için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Naci Bayamlıoğlu'nun cenaze törenine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, federasyonun eski başkanları Hüsnü Can, Erol Ünal Karabıyık, Özkan Mutlugil ve Bayamlıoğlu'nun yakınları katıldı.

Naci Bayamlıoğlu kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Bayamlıoğlu, 1977-1978, 1979-1988, 1991-1992 ve 1993-1996 yıllarında Türkiye Voleybol Federasyonu başkanlığı yapmıştı.

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Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Akif Üstündağ, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Voleybol Federasyonu eski başkanlarından Naci Bayamlıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Voleybol Federasyonu eski başkanlarından Naci Bayamlıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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