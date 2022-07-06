Federasyondan yapılan açıklamaya göre, merhum Naci Bayamlıoğlu için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Akif Üstündağ, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Türkiye Voleybol Federasyonu eski başkanlarından Naci Bayamlıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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