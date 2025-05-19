Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan 19 Mayıs Mesajı

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı ve gençlerimize armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, başta Ulu Önderimiz olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."