Türkiye Voleybol Milli Takımı Finale Yükseldi
Kadın Oturarak Voleybol Milli Takımı, Çekya'daki Avrupa Şampiyonası'nda finale çıktı.
Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı, Çekya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası B Kategorisi'nde finale yükseldi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, grup etabında Polonya, Hırvatistan, Çekya ve Macaristan'ı mağlup ederek 12 puanla ilk sırada yer aldı.
Ay-yıldızlı ekip, final mücadelesinde yarın TSİ 15.00'te Macaristan ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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