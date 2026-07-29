Türkiye Voleybol Takımı Finallerde Elendi

SALON: Ningbo Beilun Spor ve Sanat Merkezi

HAKEMLER: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Jae-Hyo Choi (Kore)

SLOVENYA: Urnaut,, Kozamernik, Planinsic, Mozic, Stalekar, Mujanovic, Okroglic (L) (Marovt, Bracko, Krzic, Sen)

TÜRKİYE: Efe, Ahmet, Murat, Mirza, Bedirhan, Adis, Berkay (L) (Kaan, Hilmi, Samet, Ahmet Samet, Gökçen, Cafer)

SETLER: 25-21, 35-33, 39-37

SÜRE: 121 dakika

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çin'in Ningbo kentinde düzenlenen 2026 FIVB Erkekler Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde Slovenya'ya 3-0 mağlup olarak turnuvaya çeyrek finalde veda etti.