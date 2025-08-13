Türkiye Voleybolda Avrupa'ya Gidiyor

2026 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu dördüncü ve son maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Malatya'da Danimarka'yı 3-2 mağlup etti. Ay-yıldızlılar bu sonuçla CEV Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Salon: Malatya Orduzu Pınarbaşı

Hakemler: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan), Eldar Zulfugarov (Azerbeycan)

Türkiye: Murat, Adis, Mirza, Ramazan Efe, Mert, Beytullah (L) (Berk, Ahmet, Bedirhan, Gökçen, Muhammet, Cafer, Yiğit Savaş)

Danimarka: Jacobsen, Kjaer, Madsen, Jensen, Uhrenholt, Petersen (L) (Hesselholt, Mikelsons, Hoff, Dahl, Nielsen, Mikkelsen, Hansen)

Setler: 21-25, 25-20, 19-25, 25-10, 15-10

Süre: 2 saat 7 dakika - İSTANBUL