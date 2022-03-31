Türkiye'ye ilk paralimpik altın madalyayı getiren Korhan Yamaç'ın babası hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türkiye'ye ilk paralimpik altın madalyayı getiren Korhan Yamaç'ın babası hayatını kaybetti

31.03.2022 10:44
Türkiye'ye ilk paralimpik altın madalyayı getiren Korhan Yamaç'ın babası hayatını kaybetti

Türkiye'ye ilk paralimpik altın madalyayı getiren Emekli Gazi Albay Korhan Yamaç'ın babası, eski Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Asbaşkanı Emekli Albay Nevzat Yamaç, hayatını kaybetti.

Türkiye'ye ilk paralimpik altın madalyayı getiren Emekli Gazi Albay Korhan Yamaç'ın babası, eski Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Asbaşkanı Emekli Albay Nevzat Yamaç, hayatını kaybetti.

Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında vefat eden Yamaç için Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu taziye mesajı yayımladı.

Federasyon açıklamasında, "Ülkemize ilk paralimpik altın madalyayı getiren Emekli Gazi Albay Korhan Yamaç'ın babası, eski federasyon asbaşkanı Emekli Albay Nevzat Yamaç vefat etmiştir. Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Merhum Emekli Albay Nevzat Yamaç için 1 Nisan Cuma günü İstanbul Selimiye Camiinde öğle namazı sonrasında askeri tören düzenlenecek. Daha sonra Küplüce Mezarlığı'na defnedilecek." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye'ye ilk paralimpik altın madalyayı getiren Korhan Yamaç'ın babası hayatını kaybetti - Son Dakika


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