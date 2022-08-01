Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri, yarın İsviçre 'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde saat 14.00'te düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.

Kaynak: İHA

Sivasspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor - Son Dakika

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