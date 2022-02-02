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Türkiye'yi buzlu sularda temsil edecek - Son Dakika

Türkiye'yi buzlu sularda temsil edecek

02.02.2022 12:40
Türkiye'yi buzlu sularda temsil edecek

Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Deniz Kayadelen, Polonya'da bir ilke imza atarak, buzlu suda yarışmalara katılacak.

Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Deniz Kayadelen, Polonya'da bir ilke imza atarak, buzlu suda yarışmalara katılacak.

Türk yüzücü Deniz Kayadelen, uluslararası alanda kazandığı başarılara bir yenisini daha eklemek istiyor. Genç sporcu, bir ilke imza atarak Polonya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Kayadelen, 3-6 Şubat tarihlerinde Polonya'nın Glogow kentinde dünyaca ünlü yüzücüler ile buzlu sularda Türkiye için kulacını atacak. 50 metre kelebek, 50 metre, 100 metre, 250 metre ve 500 metre serbest yarışacak olan Kayadelen, 4 aydır takım arkadaşı dünya şampiyonu Hamza Bakırcıoğlu ile antrenmanlarını sürdürdü. Bu süreçte mental hazırlığın da fiziksel hazırlık kadar önemli olduğunu vurgulayan sporcu, "Çok heyecanlıyım ve ülkem için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Yeni nesillere ilham olmaktan ve bu spor dalını tanıtmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Türkiye'yi buzlu sularda temsil edecek

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Dünya Şampiyonası, Türkiye, Polonya, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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