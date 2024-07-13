Türkiye'yi Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek ilk kadın kürek sporcusu Elis Özbay

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Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek ilk kadın kürek sporcusu Elis Özbay, Türkiye'yi Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda zirveye taşımak istiyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde yapılacak olimpiyatlarda yer alacak Elis Özbay, Meriç Nehri'nde düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Kupası'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, her sporcunun hayalinin olimpiyatlarda mücadele etmek olduğunu söyledi.

Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek ilk kadın kürek sporcusu olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Özbay, "Benim ilk olimpiyatım olacak. Orada da ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim." dedi.

Özbay, 16 yaşında başladığı kürek sporunu 7 yıldır severek devam ettirdiğini dile getirdi.

Kürek sporuna çok emek verdiğini dile getiren Özbay, şunları kaydetti:

"Kürek sporu çok fedakarlık gerektiren bir spor. Bir gün bile antrenmana gitmezseniz size geri dönüşleri oluyor. O yüzden büyük bir özveriyle çalışıyorum. 2021 Tokyo'yu 3 saniye ile kaçırmıştım ama 2024 olimpiyatlarına hak kazandım. Ülkemi zirveye taşıyarak en iyi şekilde temsil edeceğim, gururluyum. Kürek sporu gibi bir branşta ülkemi temsil ediyor olmak çok gurur verici bir duygu. Daha öncesinde Avrupa ve Dünya şampiyonlukları ülkeme kazandırmıştım. Şimdi olimpiyatları da kazandıracağım. Benim arkamdan gelen minik sporcuların da daha iyi yerlere gelmelerini isterim."

Özbay, olimpiyatlarda İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinletmek istediğini kaydetti.

Kürek sporunda tek rakibin, sporcunun kendisi olduğunu dile getiren Özbay, "O yüzden sürekli kendimle yarış halindeyim. Bu bana mücadele azmi veriyor. Bu sporu çok seviyorum. Daha öncesinde 6 yıl voleybol kariyerim olmuştu, başka branşlarla ilgilendim, onların katkısının da olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.