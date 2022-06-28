Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecekler - Son Dakika
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Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecekler

28.06.2022 14:15
Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecekler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Ferizan Gocuk, Enes Bilben, Sudenur Aksoy, Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda derece alarak milli takım formasını giymeye hak kazandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Ferizan Gocuk, Enes Bilben, Sudenur Aksoy, Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda derece alarak milli takım formasını giymeye hak kazandı.

Kocaeli'ndeki İzmir Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 21 Haziran Salı günü 78 ilden 4 bin 850 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada, 6'şar branşta yapılan müsabakalar sonucunda Büyükler ve Gençler kategorilerinde milli takımda ülkesini temsil edecek isimler belli oldu. Büyüşehir adına müsabakalarda yer alan 57 kiloda Ferizan Gocuk Türkiye şampiyonu olurken, +91 kiloda Enes Bilben Türkiye 2'ncisi, 48 kiloda da Sudenur Aksoy Türkiye 3'üncüsü oldu. Ayyıldızlı ekipte yer alacak Büyükşehir sporcuları, 11-20 Kasım 2022'de Antalya'da gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda ve 30 Eylül-9 Ekim 2022'de İtalya'da yapılacak Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Şampiyonada kendi kategorisinde Türkiye birinciliği elde eden Ferizan Gocuk, bu başarının büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Sporculuk yaşamımda Gaziantep'in benim için büyük bir yeri var. Bulunduğum kentte gerek antrenör gerekse de tesisleşme açısından gençlere büyük bir destek söz konusu" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecekler - Son Dakika

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