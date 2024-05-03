Türkiye Yıldız Milli Kano ve Kürek Takımı Azerbaycan'da 7 madalya kazandı

Spor

Türkiye Yıldız Milli Kano ve Türkiye Yıldız Milli Kürek Takımı, Azerbaycan'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası 2024'te 1'i altın, 6'sı gümüş olmak üzere 7 madalya kazandı.

Türkiye Yıldız Milli Kano ve Türkiye Yıldız Milli Kürek Takımı Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası 2024 turnuvasını 7 madalyayla tamamladı. Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesindeki Sugovuşan Köyü'nden start alan ve Mingeçevir şehrinde devam eden turnuvada Türkiye Yıldız Milli Kürek Takımı 1 gümüş, Türkiye Yıldız Milli Kano Takımı ise 1 altın, 5 gümüş madalya kazandı. Yıldız kürek ve kanocular turnuvanın ilk gününü 2 gümüş, ikinci gününü 2 gümüş madalya, üçüncü gününü ise 1 altın, 2 gümüş olmak üzere toplamda 1 altın, 6 gümüş madalyayla tamamladı. Sporculara madalyaları Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov, Azerbaycan Kano ve Kürek Federasyonu Başkanı Vugar Ahmedov, Genel Sekreter Farhad Aliyev ve Milli Meclis Birinci Başkan Vekili Ali Huseynli tarafından takdim edildi.

"Sporcuların hazırlık süreci için çok önemli rol oynuyor"

Turnuvanın Sugovuşan ve Mingeçevir'de düzenlenmesinin ilgi çekici olduğunu belirten Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov, "Her yıl turnuvaya katılan ülkelerin sayısı artıyor. Bu turnuva katılımcılar için çok ilgi çekici. Katılımcıların sayı arttıkça mücadeleler artıyor. Bu da Sporcuların işiniz biraz zorlaştırıyor ancak bu onların hazırlık süreci için çok önemli rol oynuyor. Yarışı üst seviyede düzeneğini için federasyona da teşekkür etmek istiyorum. Bu spor dalında bir sporcumuz bildiğiniz gibi olimpiyatlara lisans elde etti. Bir sonraki olimpiyatlar için lisans alan sporcularımızın sayısının artacağına inanıyorum" dedi.

Kano 200 ve 1000 metre müsabakalarında gümüş ve altın madalya kazanan Hasan Saraç, takım olarak daha iyi sonuçlar alabileceklerini belirterek, "Birincilik ve ikincilikle Türkiye'ye geri döneceğim inşallah. Bu süreçte yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. İki yıldır uygun bir antrenman sürecinden geçtim. Zorlu süreçlerden geçtim. Burada bulunduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

"Bizim için tecrübe oldu"

Azerbaycan'da bulunmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını belirten kano takımının antrenörü Ela Başoğlu, "Birincilik ve 5 tane gümüş madalyalarımız var ama sporcularımız performanslarını bazı yarışmalarda tam yansıtamadılar. Bunlar için daha fazla çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'ye döndüğümüzde daha güzel çalışmalar olacak bizim için. Bu yarış bizim için tecrübe oldu. İlerleyen zamanlarda, önümüzdeki yarışlarda bizim hedefimiz altın madalya almak, birincilikle dönmek bunun için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Turnuvaya 200'den fazla sporcu katıldı

Azerbaycan Kano ve Kürek Federasyonu ve Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organizasyonuyla Azerbaycan'ın ulusal lideri merhum Haydar Aliyev'in 101. doğum günü dolayısıyla düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası 2024, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'daki Sugovuşan Köyü'nde 1 Mayıs tarihinde başlamıştı. Turnuvaya, 4 gün boyunca Azerbaycan, Bulgaristan, Hırvatistan, Estonya, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Kazakistan, Kırgızistan, Letonya, Litvanya, Moldova, Polonya, Sırbistan, Slovenya, İspanya, Tacikistan, Türkiye, Ukrayna ve Özbekistan"ı temsil eden 200'den fazla sporcu katıldı.

Turnuvada Türkiye'ni, Kürek Yıldız Milli Takımı'dan 6 ve Kano Yıldız Milli Takımı ise 7 sporcu temsil etti. - BAKÜ