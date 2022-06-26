Türkiye Yunanistan arasında 7.1 kilometrelik dostluk kulacı - Son Dakika
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Türkiye Yunanistan arasında 7.1 kilometrelik dostluk kulacı

26.06.2022 13:20
Türkiye Yunanistan arasında 7.1 kilometrelik dostluk kulacı

Antalya'nın Kaş ilçesi ile Yunanistan'ın Türkiye'ye en yakın noktası Meis Adası arasındaki 7.1 kilometre uzunluğundaki parkurda yüzme yarışması düzenlendi.

Antalya'nın Kaş ilçesi ile Yunanistan'ın Türkiye'ye en yakın noktası Meis Adası arasındaki 7.1 kilometre uzunluğundaki parkurda yüzme yarışması düzenlendi. Sporcuların barış ve dostluk için kulaç attığı yarışmada 1 saat 44 dakika 3 saniye derecesiyle Emrah Bekir Gemicioğlu birinci oldu.

Kaş Belediyesi tarafından bu yıl 23.'sü düzenlenen ve pandemi nedeniyle 2 yıldır ara verilen Likya Kaş Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin son gününde, '2 ülke, 1 yarış' sloganıyla Kaş-Meis Yüzme Yarışması düzenlendi. Bu yıl 16. kez yapılan yarışa 8 ülkeden 125 sporcu katıldı. Sabah erken saatlerde Yunanistan'ın Meis adasına teknelerle hareket eden yarışmacılar, sabah 09.00'da denize atlayıp Kaş ilçesine doğru kulaç atmaya başladı. Rüzgarı arkalarına alan yarışçılar, zorlu ve uzun parkurda finişe ulaşabilmek için kıyasıya yarıştı.

Akıntıya kapılıp parkurdan çıkanlar oldu

Sporculara zorlu ve benzersiz bir deneyim sunan yarışmaya tekneler de eşlik ederken, deniz güvenliğini Sahil Güvenlik Ekipleri sağladı. Akıntının etkisiyle zaman zaman parkurdan çıkan bazı sporcular, kanodakilerin yardımıyla tekrar parkura dönüş yaptırıldı.

Birinci 1 saat 44 dakikada finişe ulaştı

7.1 kilometrelik zorlu yarışta, 1 saat 44 dakika 3 saniye derecesiyle Emrah Bekir Gemicioğlu birinci olurken, 1 saat 52 dakika 16 saniyeyle Alper Gezmiş ikinci, 2 saat 3 dakika 16 saniyelik derecesiyle de Orkun Özen üçüncü oldu. Kadınlarda ise Seda Banlı 2 saat 21 dakika 49 saniyeyle birinci oldu.

Gemicioğlu: "İnşallah dostluğa katkısı olur"

Yarışmanın birincisi Emrah Bekir Gemicioğlu, "Parkurda dalgalar vardı, onlar zorladı. İki ülke arasında yapılan dostluğa hitap eden, olimpiyat ruhunu birleştiren, insanları yakınlaştıran anlamlı ve güzel bir yarışma. Bir ülkeden bir ülkeye denizden yüzerek gitmek zordu. İnşallah Türk-Yunan dostluğuna katkısı olur" diyerek duygularını dile getirdi.

Ulutaş: "İşbirliği, ilişkileri ve dostluğu geliştiriyoruz"

Festivalin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, sabah saatlerinde başlayan yüzme yarışının festivale renk kattığını söyledi. İki ülkenin toplumları arasında sıkıntı olmadığını aktaran Ulutaş, "Zaten Meis'teki vatandaşlar sürekli buraya geliyorlar. Burada ticari bağ ve yıllara bağlı dostluk devam ediyor. Meis ve Kaş olarak işbirliği, ilişkileri ve dostluğu geliştiriyoruz. Buradaki dostluğun ve ilişkinin ülkelere de yayılması lazım" dedi.

"Dünyanın en güzel parkurlarından bir tanesi"

Ulutaş, sporcuları tebrik ederek şunları söyledi: "Dünyanın en güzel parkurlarından bir tanesi. 7.1 kilometrelik bir etap. Burada deniz masmavi ve tertemiz. Burada yüzmek, yarışmacılar ve bizim için müthiş bir atmosfer. 7 kilometre kulaç atmak kolay değil. Burada her türlü yaş kategorisinden yüzücülerimiz var. Herkes kendi kategorisinde en iyisini yapmaya çalışıyor. Zevkle izledik." - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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