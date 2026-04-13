Türkiye Yürüyüş Takımı, Brezilya'da Rekor Kırdı

13.04.2026 00:38
Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'nda Türk atletler 3 yeni rekorla başarı elde etti.

Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası, Brezilya'nın başkenti Brasilia'da tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre organizasyonda Türkiye'yi 13 sporcu temsil ederken milli atletler, maraton yürüyüş ve yarı maraton yürüyüş branşlarında toplam 3 Türkiye rekoruna imza attı.

Kadınlar maraton yürüyüşte Ayşe Aslan, 3.48.48'lik derecesiyle 13'üncü sırayı alırken Türkiye rekoru kırdı. Aynı yarışta Kader Güvenç 18'inci olurken Esma Öztekin, yarışı tamamlayamadı.

Kadınlar yarı maraton yürüyüşte Meryem Bekmez, 1.41.30'luk derecesiyle 22'nci sırada yer alarak Türkiye rekorunun sahibi oldu. Erkekler yarı maraton yürüyüşte Mazlum Demir, 1.31.58'lik Türkiye rekoruyla 28'inci, Salih Korkmaz ise 1.32.15'lik derecesiyle 29'uncu oldu.

Erkekler maraton yürüyüşte Ozan Bayram ve Harun Bilir, yarışı tamamlayamazken Diyar Bayram, diskalifiye edildi.

Kadınlar 20 yaş altı 10 kilometre yürüyüşte Şerife Berra Güven 17'nci, İpek Özkavlak 30'uncu sırayı alırken milli takım 47 puanla 8'inci oldu.

20 yaş altı erkekler 10 kilometre yürüyüşte ise Azadullah Beğçe 22'nci sırada yer aldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Londra’da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı Londra'da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı
İstanbul-Van seferini yapan uçak zorlu hava şartlarına rağmen başarıyla indi İstanbul-Van seferini yapan uçak zorlu hava şartlarına rağmen başarıyla indi
İsrail’de savaş karşıtlarından saldırılar durdurulsun çağrısı İsrail’de savaş karşıtlarından saldırılar durdurulsun çağrısı
İran’la müzakereler sürerken Trump’tan açıklama geldi İran'la müzakereler sürerken Trump'tan açıklama geldi
Bebek’teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu Bebek'teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu
ABD-İran müzakerelerinde dünyayı heyecanlandıran iddia: Vance ve Galibaf tokalaştı ABD-İran müzakerelerinde dünyayı heyecanlandıran iddia: Vance ve Galibaf tokalaştı

00:06
ABD ordusu: İran limanlarına saat 17.00’den itibaren abluka başlatılacak
ABD ordusu: İran limanlarına saat 17.00’den itibaren abluka başlatılacak
23:54
Okan Buruk Galatasaray taraftarına gecenin tek güzel haberini verdi
Okan Buruk Galatasaray taraftarına gecenin tek güzel haberini verdi
23:33
Okan Buruk Kocaelispor maçı sonrası isyan etti: Yatıyorlar, oyun duruyor, yavaşlıyor
Okan Buruk Kocaelispor maçı sonrası isyan etti: Yatıyorlar, oyun duruyor, yavaşlıyor
23:08
Trump “Hürmüz’e gemi gönderecekler“ dedi, İngiltere yalanladı
Trump "Hürmüz'e gemi gönderecekler" dedi, İngiltere yalanladı
22:44
Macaristan’da 16 yıllık Viktor Orban dönemi sona erdi
Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orban dönemi sona erdi
22:12
İran’dan Trump’ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız
İran'dan Trump'ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız
