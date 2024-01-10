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Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları oyladı. Yalçın, fotoğraflara bakarken duygulandığını ve Anadolu Ajansı'nın gerçeklik ve objektiflikle hayatımızda önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
10.01.2024 - 12:39,  Güncelleme: 12:40
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Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yalçın, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Erkan Yalçın, "Deprem: Umut" kategorisinde Eren Bozkurt'un "Kurtarma Sevinci" ve "Gazze: Kanıt" kategorisinde Montaser Alsawaf'ın çektiği "Masumiyet" fotoğraflarını seçti.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğaz'ın Şahitliği", "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda Bir Dev" ve Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı" fotoğraflarını oylayan Yalçın, "Spor" kategorisinde ise David Alvaro'nun çektiği "Gazze'ye Destek" fotoğrafına oy verdi.

Erkan Yalçın, oylama sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğraflara bakarken duygulandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten hüzünlendiğimi söyleyebilirim. Fotoğraflar insanı alıp götürüyor. Fotoğrafların bir dili var. Bu fotoğraflar bize çok şey anlatıyor. Basında temel problemlerden biri gerçekten uzak olması. Anadolu Ajansı, bu konuda tüm gerçeklik ve objektifliğiyle hayatımızda var. Anadolu Ajansı, bizim olmazsa olmazımız. Biz gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Birlik ve beraberlikle geleceğe gerçekle bakmalıyız."

Kaynak: AA
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Anadolu Ajansı, Türkiye, Gazze, Spor, Güncel, Son Dakika

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