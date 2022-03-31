Türkoğlu'nda kurumlar ve mahalleler arası voleybol turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Türkoğlu'nda kurumlar ve mahalleler arası voleybol turnuvası düzenlendi

31.03.2022 13:12
Türkoğlu'nda kurumlar ve mahalleler arası voleybol turnuvası düzenlendi

Türkoğlu ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen kurumlar ve mahalleler arası voleybol turnuvası tamamlandı.

Türkoğlu ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen kurumlar ve mahalleler arası voleybol turnuvası tamamlandı.

Türkoğlu Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzlenen ve bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen "İmkan bizden, oynamak sizden voleybol turnuvası"nda şampiyonluk için 32 takım ter döktü.

Şampiyonada, Kılılı Gençlik birinci, Kırmakaya Ortaokulu ikinci, Türkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, spor turnuvalarının başka alanlarda da hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkoğlu'nda kurumlar ve mahalleler arası voleybol turnuvası düzenlendi - Son Dakika


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