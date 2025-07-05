Türkoğlu\'ndan FIBA ve Milli Takım Açıklamaları

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Litvanya merkezli bir internet sitesine yaptığı açıklamada "FIBA pencereleri sayesinde taraftarlar milli takımlarını yılda birkaç kez canlı izleyebiliyor" dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Litvanya merkezli basketnews.com internet sitesinden Giorgos Kyriakidis'in sorularını yanıtladı. Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) uyguladığı milli takım pencereleri sayesinde taraftarların yılda birkaç kez milli takımlarını canlı izleme fırsatı bulduğunu belirten Türkoğlu, FIBA ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi ve Avrupa basketbolunun yapısal sorunlarından ekonomik sürdürülebilirliğe kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Sporun geçmişi, bugünü ve hızla küreselleşen bir oyunda rekabetçi kalabilmek için neye dönüşmesi gerektiğini vurgulayan Hidayet Türkoğlu, "Sadece 2024 Olimpiyatları ile ilgili değil. 2025 Avrupa Şampiyonası'na ve hatta 2028'e doğru ilerlemeyi hedefliyoruz. Her zaman değer katan yatırımlara bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başarının dikkatli planlama gerektirdiği bir çağda olduklarını aktaran Türkoğlu, "Bir organizasyon beş yıl içinde 200 milyon avro kaybediyorsa, yapının mantıklı olup olmadığını sormalısınız" şeklinde konuştu.

"Milli takımımızda bir geçiş dönemindeyiz" diyen Türkoğlu, kısa vadeli hedeflerin ötesine geçip uzun vadeli gelişime odaklanmak gerektiğini söyledi. - İSTANBUL